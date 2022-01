Il “Festival di Sanremo” è alle porte e a “Storie italiane” sono stati riportati i primi dettagli di questa nuova edizione rivoluzionaria

Sta per iniziare la settantaduesima edizione di Sanremo e il palco dell’Ariston è pronto a ricevere i cantanti che parteciperanno alla gara e tutti gli ospiti delle serate. Il festival andrà in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 e sono tante le sorprese in arrivo.

“Storie italiane”, programma condotto da Eleonora Daniele non ha potuto fare a meno di aprire una nuova settimana spoilerando qualcosa sul “Festival di Sanremo”. Grazie ad alcuni inviati che si trovano sul posto, il pubblico ha potuto scoprire dettagli rimasti fino ad oggi nascosti.

“Sanremo 2022”, l’annuncio che tutti stavamo aspettando

E’ ufficiale, lo ha riferito Eleonora Daniele in diretta a “Storie italiane“, Rosario Fiorello sarà presente al “Festival di Sanremo”. Per il momento i media hanno annunciato che sarà sul palco dell’Ariston solo per la prima e l’ultima puntata, ma non si escludono comparse nel corso di tutte le serate.

“In nome della grande amicizia che lo lega ad Amadeus ha voluto essere presente nella prima serata di apertura – ha affermato la conduttrice – questa è proprio la dimostrazione del loro grande legame di affetto e di amicizia che c’è da tanti anni”. Poi aggiunge: “All’inizio si pensava che Fiorello quest’anno non arrivasse all’Ariston”.

Poi l’inviato di “Storie italiane” ha spoilerato altri dettagli sul Festival, spiegando che sarà uno spettacolo rivoluzionario e trasgressivo condotto nella massima sicurezza. Rispetto allo scorso anno si percepisce un clima di gioia e di festa. La sala dell’Ariston sarà piena al 100%.

Tra i cantanti in gara ci saranno molti big e molti giovani, un mix di musica mai visto prima. Poi la Daniele conclude: “In bocca al lupo ai nostri inviati, alla squadra di Storie italiane che sta su a Sanremo”.