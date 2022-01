Sanremo 2022, “Farfalle”: il significato della canzone di Sangiovanni

Sangiovanni arriva al Festival di Sanremo per la prima volta: si presenterà in gara con il brano “Farfalle”. Andiamo a leggere il testo insieme e a scoprire il significato

Sangiovanni è uno dei cantanti più famosi del momento. Il suo esordio è avvenuto lo scorso anno quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, dove ha raggiunto un successo incredibile. Per la prima volta, un cantante del talent show è arrivato ad un milione di followers ancor prima di uscire dal programma televisivo. La sua fama non ha avuto precedenti e, dopo aver vinto la categoria canto della sua edizione, la sua carriera ha preso il volo. Amadeus, infatti, lo ha scelto come uno dei fortunati big del prossimo Festival di Sanremo.

Sangiovanni presenta Farfalle al Festival di Sanremo: il significato della canzone

Il brano che Sangiovanni presenterà al Festival si chiama Farfalle. È pronto ad approdare sul palco dell’Ariston per la terza edizione condotta da Amadeus, dove concorrerà insieme ai suoi colleghi alla vittoria e all’Eurovision, dove il vincitore del Festival potrà rappresentare il nostro Paese. Andiamo a leggere insieme il testo del brano che canterà tra pochi giorni e scopriamo il significato che si cela dietro.

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in un luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Hai un elastico

Tra i capelli

Per tenerci legati

Non ho nulla

A parte te

Che mi faccia respirare

Sei una botta di ossigeno

In mezzo all’industria

La vita è un po’ tossica

Strappi un sorriso

Quando mi guardi con quegli occhi lucidi

Non sento i limiti nel mio futuro

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Sei una boccata d’aria

Sangiovanni, in questo brano, racconta la libertà dei rapporti quotidiani. Tra l’altro, la libertà, è sempre stata la tematica che ha cercato di insegnare ai suoi ascoltatori. Nella canzone parla proprio di queste relazioni, circondate da persone che ti lasciano respirare senza farti sentire oppresso. Attraverso le sue parole, ha messo in evidenzia il suo talento e la sua narrativa semplice ma efficace.

A questo punto, non ci resta che attendere l’inizio del Festival per scoprire come sarà il brano presentato dal 19enne vicentino. Sono in moltissimi a scommettere proprio su di lui.