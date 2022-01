Sanremo 2022, “Insuperabile”: il significato della canzone di Rkomi

Il cantautore Rkomi, salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, con il singolo “Insuperabile”. Andiamo a scoprire il significato e il testo del suo brano

Rkomi, pseudonimo di Mirko Mantorana, debutterà a Sanremo con la canzone “Insuperabile”. Dopo il grande successo del suo ultimo disco Taxi driver, il cantautore milanese è pronto per affrontare questa nuova sfida.

In un’intervista fatta per Radio Italia, il giovane repper dichiara: “Per me Sanremo rappresenta un passo importante, una crescita a priori, indipendentemente da quello che succederà”

Testo e significato di “Insuperabile”

“Insuperabile” parla di un amore adrenalinico, pericoloso e folle. In un testo che tratta i sentimenti e le passioni, il cantante fa un parallelismo tra l’amore e l’elettricità delle auto sportive. Il pezzo scritto da Rkomi, insieme ad Alessandro La Cava, è un connubio perfetto tra rock, pop e musica elettronica.

“Amo tanto scrivere, sono molto legato all’intensità di quello che deve essere un buon brano scritto, ci sono dei parallelismi interessanti, il brano è molto grintoso ma testualmente vuole dire delle cose”, con queste parole Rkomi spiega il significato del suo brano, pronto per essere ascoltato sul palco di Sanremo.

TESTO: “Insuperabile”

L’amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

Il messaggio sulle tue labbra

Era come un semaforo, Taxi Driver

Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche

Cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Le sabbie sono diventate rosse

Abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri

Siamo una sconfitta perfetta bambina

Il tempo che passa scoppia la clessidra

Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto

Il respiro irregolare nello stesso letto

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

In bilico su un filo spinato, amo il pericolo

Ed io che mi ostino a starci sopra

Baci rubati, respiro gasolio

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Quasi tutto pronto per Sanremo 2022; il cantante ventisettenne, è pronto per fare il suo grande ingresso.