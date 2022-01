Sanremo 2022, “Sesso occasionale”: il significato della canzone di Tananai

Tananai è tra i concorrenti della kermesse di Sanremo: il 26enne gareggerà con il brano “Sesso occasionale”.

Un titolo irriverente, ma dal significato profondo. “Sesso occasionale” è il brano con cui Tananai salirà sul palco di Sanremo 2022 tra soli tre giorni.

Nato nel 1995 a Cologno Monzese, da sempre appassionato di musica, si è affermato sulla scena indie. In arte Tananai, suo soprannome nell’infanzia in quanto era un bambino molto scatenato, è diventato un noto cantante e compositore.

Approdato nel mondo della musica come produttore nel 2017, di seguito ha inciso brani di successo. Poi l’importante traguardo della vittoria di Sanremo giovani lo scorso 2021 e quest’anno la partecipazione all’importante appuntamento, rientrando tra i 25 big in gara che si sfideranno a colpi di note per poter conquistare la finalissima.

Sanremo 2022: Tananai in gara con “Sesso occasionale”

Sul palco di Sanremo 2022, per la sua primissima volta, Tananai sfiderà gli avversari con “Sesso occasionale”, un brano indie che si discosta da un inno all’amore libero, ma bensì è volto a spingere gli ascoltatori a non buttarsi in scelte sbagliate, mettendo la testa a posto.

Strofa dopo strofa, il cantante milanese intonerà parole dedicate all’amore con la speranza di smuovere gli animi della platea e di ottenere una standing ovation.

“Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta. Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta. E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho. Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo. E la testa in alto mare, troviamoci una casa. E non finiamoci più nel sesso occasionale”, l’incipit del brano del 26enne.

Tanta la curiosità dei fan dell’artista, tra cui non manca quella di Fedez: il rapper meneghino è da sempre grande sostenitore del cantante, tanto che aveva esultato per la sua vittoria di Sanremo Giovani, augurandogli di ottenere altri traguardi simili.