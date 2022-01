Sanremo scoppia la polemica: Ornella Muti deve risarcire i danni

Grave episodio che ha coinvolto la madrina della prima serata del ”Festival di Sanremo”, il suo cachet servirà per risarcire i danni.

Ornella Muti è pronta a scendere la scalinata più famosa della televisione italiana. Per la splendida attrice, a 67 anni, sarà la prima volta sul palco dell’Ariston.

Amadeus l’ha voluta come regina della serata inaugurale del Festival e lei stessa ha dichiarato come vive questa esperienza: “Sono felicissima per tanti motivi: uno di questi è la possibilità di offrire un momento di svago in una fase di grande cupezza. Cerchiamo di non fare un Sanremo pesante, non ne abbiamo bisogno”. E poi aggiunge: “Speriamo di non venire fucilata…”, riferendosi alle critiche che spesso travolgono i protagonisti della kermesse canora.

Tuttavia, in questi giorni, Ornella Muti è al centro della polemica per un fatto avvenuto qualche tempo fa ma che ora rischia di farle perdere tutto il cachet del Festival.

I dettagli della vicenda

Ornella Muti è stata protagonista di un contenzioso, venendo accusata di aver dato forfait ad un impegno lavorativo concordato da tempo fornendo una motivazione non veritiera.

Ad accusarla è stato il Teatro di Pordenone, al quale l’attrice, nel 2010, aveva declinato un invito all’ultimo momento spiegando di aver avuto ”problemi di salute”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Non avrei mai immaginato questa cosa..” Aurora Ramazzotti distrutta, la verità su Tomaso e Michelle

A quanto pare non è stata la realtà dei fatti, sembrerebbe che l’attrice abbia declinato l’invito per partecipare a una cena di gala col presidente russo Vladimir Putin.

E’ stata avviata una causa legale nei suoi confronti e la sentenza è stata durissima: 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per truffa aggravata e falso, sulla quale sta vigilando la Corte d’appello di Trieste. Fino a questo momento l’attrice ha versato 21 mila euro e ne mancano all’appello ancora 15 mila.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Miriam Leone svela i dietro le quinte del nuovo film: “Abbiamo girato la scena 25 volte!” I dettagli più curiosi… – FOTO

Antonio Malattia, legale del Teatro di Pordenone, nelle ultime ore è intervenuto augurandosi che “il cachet di Ornella Muti a Sanremo venga utilizzato come risarcimento nei confronti del Teatro“.