Sanremo 2022, “Dove si balla”: il significato della canzone di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico è pronto ad esordire al Festival di Sanremo con “Dove si balla”. Leggiamo insieme il testo e scopriamo insieme il significato del brano

Dargen D’Amico salirà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston con Dove si Balla. Fino a questo momento, gli unici contatti con il Festival di Sanremo hanno a che fare con la sua presenza nella commissione artistica di Area Sanremo nel 2013, mentre lo scorso anno è stato co-autore dei brani di Annalisa e di Francesca Michielin e Fedez. Infatti, questi tre, stanno già facendo il tifo per lui da casa.

Sanremo 2022, Dargen D’Amico è in gara con Dove si Balla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dargen D’Amico (@dargendamico)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Charlene di Monaco attimi struggenti: l’avviso doveva essere pubblicato

Quando è stato annunciato come concorrente in gara, infatti, Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto diverse storie sul suo profilo di Instagram per fargli l’in bocca al lupo per questa entusiasmante avvedrà. Intanto, andiamo a leggere insieme il brano che porterà Dargen e scopriamo il significato che si cela dietro a questo testo.

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

– Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo? Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!) Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai?

Quanto stai qui a Milano?

– Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d’accordo…

Non glielo diciamo

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami Balla per restare a galla Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane ma c’è un bel legame

E sto anche vedendo una

Sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme

Ma promette bene

E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu m’hai levato tutto tranne l’appetito

Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa

Pà para-rà Pararà pa-pà Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Il significato del brano è molto semplice: la danza è un antidoto contro gli incubi e il dolore. Basta ballare per interrompere la noia di chi dorme senza sogni: si tratta di un vero è proprio inno alla danza. Ciò che vuole far capire con il suo brano, è che non si vive se non si balla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Caos ad “Amici”, cosa accadrà alla puntata di domenica 30 gennaio: la decisione di Mediaset

Dargen è prontissimo per questa nuova esperienza: siamo tutti curiosi di scoprire se la sua canzone ci farà ballare da ora fino alla prossima estate.