“Si sta sentendo male!”, attimi di panico nello studio del programma: è accaduto pochi minuti fa

Attimi di panico nello studio del “GF Vip”: Alfonso Signorini e Adriana Volpe rimangono di stucco di fronte all’atteggiamento di Giucas Casella. Problemi per il concorrente…

Nel corso della diretta di questa sera, gli animi si sono surriscaldati nel giro di pochi minuti proprio a causa di Giucas Casella. Il concorrente, durante la puntata della scorsa settimana, aveva finito per litigare furiosamente con Nathalie Caldonazzo di fronte al pubblico di Canale Cinque. L’illusionista, nello specifico, era rimasto ferito dalle osservazioni fatte dalla sua coinquilina, che lo aveva accusato di essere falso e di celare la propria vera natura dietro ad una maschera di finto buonismo.

Casella, che aveva perso completamente la testa, aveva iniziato a gridare furiosamente contro la Caldonazzo, arrivando a pochi centimetri dal suo viso e tacciandola di falsità. “Non puoi dire cose non vere, con me specialmente non lo devi fare!“: queste le parole che Giucas continuava a gridare a gran voce.

Durante la puntata di questa sera, la situazione non è parsa certamente migliorata. Il concorrente, che ha chiesto ripetutamente scusa a Nathalie, ha ricevuto il supporto di entrambe le opinioniste, che si sono invece scagliate contro la sua rivale. E proprio Adriana Volpe, notando lo stato d’animo dell’illusionista, ha espresso tutta la propria preoccupazione: “si sta sentendo male“.

attimi di panico nello studio del "GF Vip": Giucas Casella preoccupa Adriana Volpe

Giucas Casella, nel rivedere le immagini che ritraevano la sua furiosa lite con Nathalie Caldonazzo, si è scusato pubblicamente per la reazione a cui tutti hanno assistito impotenti. Mortificato, l’illusionista ha più volte chiesto perdono alla coinquilina, la quale, nonostante il chiarimento, non sembra affatto aver cambiato idea. “Recita una parte, non credo che fuori sia così“: questa l’opinione di Nathalie.

I compagni di Giucas si sono immediatamente schierati a suo favore, dimostrando di aver capito il momento di debolezza che ha colto impreparato il concorrente. “Dovete capire che siamo qui dentro da quasi cinque mesi“, ha spiegato Katia Ricciarelli, pur non assolvendo del tutto l’illusionista. I gieffini, pur riconoscendo a Casella i suoi palesi errori, hanno ribadito a gran voce il loro pensiero su di lui: “non è un falso, è una persona buona e sincera“.

Anche le opinioniste, in maniera del tutto inaspettata, si sono schierate dalla parte del concorrente. Sonia Bruganelli, che sembra avere il dente avvelenato nei confronti di Nathalie Caldonazzo, non ha esitato ad attaccarla. La moglie di Bonolis ha infatti ricordato all’attrice di non essere nella posizione di giudicare nessuno, tantomeno il percorso di un suo compagno.

Adriana Volpe, con toni più distesi, ha cercato di spiegare alla Caldonazzo il proprio pensiero. “Io guardo sempre se una persona è sinceramente pentita, e Giucas lo era“, ha affermato la Volpe, per poi portare alla luce un fatto a cui lei stessa avrebbe assistito. “Quando si è ritirato in camera dopo la lite ho pensato che si sarebbe sentito male… tanto era sconvolto!“: queste le parole con cui l’opinionista ha sottolineato l’assoluta buona fede di Giucas.

Nathalie, fino a questo momento, non sembra essersi accattivata molte simpatie tra i coinquilini, e neanche tra gli spettatori in studio. Quale piega prenderà il suo percorso?