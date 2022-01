Serena Rossi, dopo il successo di La sposa, pubblica una foto che lascia i fan senza parole: è stata fenomenale

Cantante, attrice, conduttrice e doppiatrice, Serena Rossi è un’artista a trecentosessanta gradi che con la sua bravura si è fatta conoscere dal pubblico italiano che oggi la segue anche sui social.

In questo ultimo periodo l’abbiamo vista protagonista nella fiction La sposa dove si è rivelata una vera professionista ed i telespettatori non hanno potuto fare a meno di supportarla e appassionarsi al lavoro. C’è chi non vede l’ora di vederla impegnata con la seconda stagione, ma per il momento non ci sono dettagli al riguardo.

Serena Rossi, La sposa ringrazia i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Serena Rossi vanta di quasi settecentomila follower sui social con i quali non perde occasione di condividere alcuni scatti professionali e non solo. Nell’ultimo periodo si è lasciata andare a molte foto riguardanti la fiction La sposa che sono diventate virali immediatamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Nunzia De Girolamo mostra la figlia dopo la malattia: “La luce di un tunnel”. Due gocce d’acqua – FOTO

Anche l’ultimo post fa parte della cerchia, dopo l’appuntamento finale, l’attrice ha voluto ringraziare il pubblico con un’immagine strepitosa che la ritrae in mezzo ad un campo nei panni di Maria, la protagonista. “Grazie” scrive sotto allo scatto. Il suo sguardo è travolgente e il sorriso timido e allo stesso tempo dolce la rende ancora più bella.

“La tua bravura arriva dritta al cuore”, qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “La grandezza delle donne, sei stata impeccabile” e qualcun altro ha aggiunto: “Sei stata semplicemente stupenda”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raggiunto da un colpo di fucile: uomo muore durante battuta di caccia

C’è chi vorrebbe vederla già alle prese con la seconda stagione, ma per adesso nessuno ha confermato o smentito la notizia. L’autore starebbe pensando ad un continuo visto il successo della prima, ma è ancora presto per ufficializzare la cosa. Non ci resta che attendere, intanto il pubblico si gode gli scatti della Rossi.