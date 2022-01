Shaila Gatta scopre tutto, curve nascoste solo da un filo – FOTO

Shaila Gatta mette in mostra forme mozzafiato, il doppio scatto super provocante evidenzia tutta la sua sensualità incontenibile

Shaila Gatta spopola sempre più su Instagram. La velina con il ‘record’ di maggior longevità sul palco di Striscia la Notizia è ormai una autentica celebrità del web e uno dei volti più ricercati per prestigiose campagne pubblicitarie.

Il suo profilo, sul popolare social network, viaggia ormai verso gli 850mila followers. La ballerina napoletana, transitata anche da ‘Amici‘ qualche anno fa, spicca il volo verso una notorietà a 360 gradi e siamo sicuri che presto la vedremo protagonista nel mondo dello spettacolo a grandissimi livelli.

Classe 1996, Shaila è riuscita a entrare nel cuore degli appassionati, insieme alla collega Mikaela Neaze, per una sensualità innata che ha rapito da subito i telespettatori di ‘Striscia’. Scatto dopo scatto, continua ad entusiasmare i suoi fan e oggi regala una doppia foto davvero da infarto.

Shaila Gatta, la camicia si spalanca sulla meraviglia assoluta: curve in primo piano, spettacolo memorabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Bellezza divina”: Monica Bertini mozzafiato, lo sguardo penetrante manda in tilt i fan. Visione eccezionale – FOTO

Le foto fanno parte di un servizio fotografico davvero esclusivo e che gioca sui chiaroscuri. Evidenziando se possibile ancora di più la sinuosità delle curve di Shaila, che le mette in mostra come sempre in maniera provocante.

Camicia sbottonata, Shaila esibisce un decolletè notevole, coperto solo da un laccio di cuoio. La visione è da urlo e attira, inevitabilmente, i like e i commenti dei followers in pochissimo tempo.

Un trionfo di fascino come sempre con pochi eguali, che proietta Shaila nell’olimpo delle ex veline più amate. La bella partenopea non si smentisce mai e anche questa volta fa iniziare la settimana ai suoi ammiratori alla grande.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –>“Wow”: Georgina Rodriguez, in bikini lascia senza fiato. Tripudio di curve, quel dettaglio manda in estasi – FOTO

Il suo 2022 è iniziato come meglio non avrebbe potuto, già non si contano più gli scatti diventati di assoluto culto. E per i fan, l’appetito vien mangiando.