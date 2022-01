L’amore per Elodie cresce a dismisura in vista dei suoi ultimi scatti oltreoceano. I completi mostrano ai suoi fan un’immagine ancor più irresistibile.

I successi non terminano per la prima popstar nazionale. A sole ventiquattr’ore dall’inizio della tanto attesa settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“, la cantante romana Elodie è protagonista di una meritata standing ovation in virtù dei suoi ultimi ed “irresistibili outfit” sfoggiati grazie ad importanti firme di molteplici brand di fama internazionale.

Dopo essere stata elogiata in queste ore da “Vogue Italia” per essere riuscita ad entrare nella storia in merito alla sua presentazione, negli anni passati, di outfit meravigliosi. Potendo citare fra questi, di certo, le sue mise en place del 2021 esibite in diretta dal Teatro dell’Ariston. Ora le corali aspettative dei suoi fan non potranno fare a meno di concentrarsi sul vivissimo presente dell’artista. Quanto sulla sua ultima esposizione letteralmente “mozzafiato“.

“Straordinaria” Elodie nei completini è da sogno, fan in tilt da Sanremo a LA – FOTO

