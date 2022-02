Commozione per ultime parole d’amore di Emma Marrone. La dedica, ad un solo passo da Sanremo, stravolge le aspettative dei suoi ascoltatori.

Questa sera avrà inizio la settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“. E, la cantante nativa di Firenze ma di origini pugliesi, Emma Marrone presenterà il suo nuovo brano, dal titolo di “Ogni Volta Così“, dopo una lunga e scalpitante attesa. A poche ore da questo sentito debutto sul palco dell’Ariston, ed a seguito del favoloso Red Carpet tenutosi nella giornata di ieri, l’artista canora vorrà stamani esibirsi in diretta con un’emozionante dedica.

Se già il precedente scatto d’incoraggiamento reciproco, con al fianco la sua amica e collega Elisa Toffoli, anch’essa in gara al Festival con “O forse sei tu”, pare sia ben riuscito a conquistare i fan di entrambe. Ora Emma soltanto sarà la protagonista di un assolo di pura poesia. Ed in totale devozione del suo amore più grande. Di chi si tratta?

“Ti amo da…” Emma Marrone commuove la dedica alla sua persona – la FOTO del vero amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

“Mamma mi diceva sempre siamo come angeli“. L’artista presenta in tal modo la sua dedica a cuore aperto. Dialogando con quella che si rivelerà essere la persona più importante della sua vita. “Buon compleanno amore mio grande!“, scrive allora Emma in didascalia al suo ultimo post su Instagram, svelando l’occasione che l’ha portata a quest’ultimo meraviglioso exploit.

“Sei una donna straordinaria…” continuerà l’artista. Mentre lo scatto, apparso in rete da pochi minuti, mostrerà al pubblico un ritratto più che suggestivo. La cantante è al fianco della sua mamma, Maria. Si tratta di un un’mmagine estiva, nostalgica, alle prime luci del tramonto in mare. Perfetta, dunque, si potrebbe ipotizzare: per una donna nata sotto il segno dell’Acquario.

“Ti amo da vivere“, dunque. E non: “da morire“. Emma presenterà così, spiazzando anche sul finale, una dichiarazione rivelatasi come “davvero per pochi“. Ad aggiungersi infine al vibrante ed originale assolo, tra i vari apprezzamenti ricevuti di seguito allo scatto, desidererà esporsi anche una delle più fedeli fan della Emma nazionale.

“Ho avuto modo incontrare la tua mamma“, ammetterà l’utente fra i commenti. “E’ una donna molto dolce. Ma la cosa che mi ha colpito di più sono i suoi occhi, in cui ho potuto leggere quanto è orgogliosa di te“.