Beyoncé seduce il globo con il look per San Valentino. Rigorosamente in rosso, Queen B ci mostra il suo lato più sensuale con un completo in velluto: mozzafiato

Ha venduto oltre 170 milioni di copie in tutto il mondo, totalizzando 28 Grammy, dei quali 20 da solista, risultando così la cantante più premiata: nessuno come Beyoncé. Ogni album pubblicato dall’artista si è rivelato un successo su scala internazionale, a partire dal progetto nel gruppo musicale da lei fondato, “Destiny’s Child“, e dall’incredibile carriera individuale.

Sempre in cima alle classifiche, Queen B ha creato di volta in volta dischi sempre più complessi, sperimentando nuove sonorità fino ad influenzare altri grandissimi artisti. A giungo del 2018 ha pubblicato il suo ultimo album, “Everything is love“, in collaborazione con il marito Jay-Z, e ha già annunciato di avere in serbo il suo prossimo attesissimo lavoro.

Voce superba di una performer assoluta, in bilico tra musica e arte, Beyoncé non solo non ha rivali: rappresenta una vera e propria icona. Di riflesso, la sua linea di abbigliamento Ivy Park che racchiude lo stile inconfondibile della cantante, diventa imperdibile in collaborazione con Adidas.

Beyoncé, il completo per San Valentino è sporty

Adidas per Ivy Park, Beyoncé per San Valentino: questi sono gli elementi dell’ultimo esplosivo post della cantante, che ha incendiato il web di sensualità. La collezione in collaborazione si ispira alle atmosfere dell’amore per celebrarlo per l’occasione in arrivo, acquistabile dal 9 febbraio.

L’anticipazione dell’artista è in una serie di scatti dal potere ipnotico, dove sfoggia il suo completo sexy per la festa degli innamorati. Si tratta di un outfit sporty dalla linea decisamente femminile, in velluto rigorosamente rosso, con le tipiche strisce verticali a spiccare in una vibrante tonalità più chiara. Una tuta che vuole stupire, con tanto di top coordinato, per un effetto ancora più provocante. Queen B sfoggia gli occhiali da sole perfetti per la proposta, dalla linea a cuore, ma la vera sorpresa si palesa quando li toglie.

La scelta del make up è molto naturale, dove spicca unicamente il rossetto che le accende le labbra in modo super definito, ed il contrasto è semplicemente irresistibile. Ora l’evento davvero atteso di febbraio è l’uscita definitiva della collezione “Ivy Heart“.