Per la prima notte a Sanremo Chiara Francini ha sfoggiato un look sensazionale tanto da lasciare i fan in estasi

Chiara Francini è una delle attrici più note del panorama artistico italiano, le sue performance a teatro la stanno facendo conoscere da un pubblico sempre più vasto. Attualmente è impegnata con Radio Monte Carlo per il “Festival di Sanremo 2022”.

Ha annunciato la notizia sui social dove ha pubblicato lo scatto d’inizio che ha già fatto il giro del web. In occasione della serata pre Sanremo, ha sfoggiato un look strepitoso che ha lasciato i fan senza parole. Insieme a lei due amiche speciali.

Chiara Francini, primo piano irresistibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

Seguita da quasi settecentomila follower, Chiara Francini condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e in particolare alcuni scatti professionali. I suoi post diventano virali ed il web impazzisce per la sua bellezza e la sua sensualità. Per iniziare la settimana di Sanremo, l’attrice ha partecipato ad un evento strepitoso nella città del Festival ed ha sbalordito tutti con un outfit irresistibile.

Il red carpet di Villa Nobel ha omaggiato la Francini che ha sorpreso i presenti e i fan con un look di classe e unico: un abito nero lungo semitrasparente con degli strati di paillettes e un paio di tacchi. Hanno partecipato all’evento anche Diletta Leotta e Clio Make up.

“Una ragazza come me a Sanremo” ed il post ha conquistato più di undicimila like e tanti commenti come: “Sei una favola senza fine, la tua bellezza mi incanta” e poi ancora “Mio dio che bellezza infinita”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei un sogno”.

Il pubblico non vede l’ora di scoprire i prossimi look per le serate in vista della settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo”, non ci resta che attendere per avere nuovi dettagli al riguardo e seguire l’attrice.