Charlene di Monaco e le sue condizioni di salute: da Palazzo parlano chiaro, novità importanti sulla convalescenza e le dimissioni

Charlene di Monaco continua ad essere lontana da Palazzo, dai sudditi e soprattutto dalla sua famiglia, dal marito il principe Alberto e dai suoi due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Sono ormai tre mesi che la principessa triste si trova in una clinica in Svizzera, segretissima e super costosa. Si parla addirittura di 160 mila euro a settimana.

I motivi del suo ricovero sono rimasti sempre top secret ed in questi mesi molte sono state le ipotesi fatte. Dal Covid al tumore fino dalla chirurgia estatica, tutte prontamente smentite da Alberto di Monaco che però non ha rivelato, mai pubblicamente, le ragioni della permanenza in Svizzera della moglie.

Tra le altre cose, poi, si è parlato anche di problemi sentimentali della coppia. Insomma tutti vorrebbero sapere cosa sta succedendo a Charlene e come sta davvero. Adesso però è arrivata la comunicazione ufficiale sulla convalescenza e le dimissioni.

Charlene di Monaco, da Palazzo le novità

Se non erano bastate le ipotesi e le indiscrezioni degli scorsi mesi sulle condizioni di Charlene di Monaco e sul perché del suo ricovero in Svizzera a pochissimi giorni dal ritorno a casa dal Sud Africa, adesso si aggiunge una novità sul ricovero.

La principessa avrebbe sviluppato una forma di dipendenza da sonniferi molto severa. Ne avrebbe fatto abuso nel corso del periodo post operatorio per cercare di dormire. Questo non avrebbe fatto che acuire i disturbi arrivando addirittura ad aggredire una delle sue dame di compagnia.

Sarà vero? Per il momento il Palazzo rompe il silenzio e a tre mesi dal ricovero di Charlene emana un comunicato ufficiale. La principessa, infatti, non era presente ai festeggiamenti in onore di Santa Devota, patrona di Monaco, e così i Grimani hanno dato news su di lei.

“La convalescenza di S.A.S. la Principessa Charlene sta attualmente procedendo in modo soddisfacente e molto incoraggiante – si legge nella nota – La sua guarigione, così come il follow-up delle sue cure dentistiche devono richiedere ancora diverse settimane”.

Poche e strigate parole, insomma, senza troppi particolari che precisano che la moglie di Alberto resterà ancora lontana da Palazzo con la richiesta del rispetto della privacy di tutta la famiglia Grimaldi.