Elena Santarelli, il motivo per cui non ha più avuto figli: “mi sarebbe piaciuto, ma…”

A Verissimo, Elena Santarelli decide di raccontarsi. Dopo i brutti momenti passati con suo figlio Giacomo, l’ex velina ha svelato a Silvia Toffanin tutte le paure nell’affrontare una nuova gravidanza

Un periodo drammatico, quelli trascorso dalla showgirl Elena Santarelli e da suo marito Bernardo Corradi, a causa di una brutta malattia che ha colpito loro figlio, il piccolo Giacomo Corradi. In un’intervista negli studi di Verissimo, la Santarelli lascia delle importanti dichiarazioni, volte a far capire la loro situazione attuale.

Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi, sono da sempre una coppia molto unita, dopo il matrimonio, i due hanno avuto due splendidi figli: Giacomo Corradi e la piccola Greta Lucia Corradi.

Nonostante il brutto momento vissuto, a causa di un tumore che ha colpito loro figlio Giacomo, la famiglia Corradi, decide di non perdersi mai d’animo. Negli studi televisivi di Verissimo, la showgirl dichiara che la malattia avuta da suo figlio, ha lasciato inevitabilmente dei segni indelebili nella loro famiglia.

Elena Santarelli a cuore aperto “Non ho il coraggio…mi sarebbe piaciuto tanto”

La famosa Santarelli, attraverso delle dichiarazioni fatte alla conduttrice televisiva Silvia Toffanin, spiega quanto per lei e suo marito sarebbe stato senz’altro bellissimo avere una famiglia molto più numerosa; tuttavia, per colpa del tumore avuto dal loro primogenito Giacomo, hanno scelto successivamente di non volere più figli.

“Non ce la faccio. Ho avuto troppe verità sbattute in faccia, non solo le mie, ma anche quelle di altri bimbi e conosco troppi pericoli…quando frequenti un ospedale pediatrico se ne vedono veramente tante. Ho paura, non me la sento, non ho il coraggio di fare un altro figlio”, queste, le parole dell’ex velina la quale ammette di avere una grande passione per i bambini, ma di non essere pronta ad averne un altro: “Mi sarebbe tanto piaciuto…”

Dopo due anni di calvario, finalmente nel 2019 il piccolo Giacomo guarisce dal brutto cancro, una gioia immensa per mamma Elena e papà Bernardo, i quali non potranno mai dimenticare tutta la tristezza vissuta in quegli anni dolorosi.