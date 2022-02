Levante come un’opera d’arte, lo shooting incanta il web. La cantante al nono mese di gravidanza splende di bellezza e lancia un elettrizzante annuncio ai fan

È datato 2013 il singolo “Alfonso” che portò Levante al successo, ma nonostante non abbia ancora raggiunto il decimo anno di attività, il percorso della sua carriera vanta una maturità degna di nota. Sono 4 gli album pubblicati dalla cantautrice, complessi e ricchi di concetti, che a loro volta evocano immagini, quando non sono gli stessi videoclip pensati al dettaglio a concretizzarli.

La cura dell’immagine dell’artista è perfetta, in modo proporzionalmente diretto alla scrittura. Non ci sono compromessi per incrementare gli ascolti, ma solo tanta espressione che trova in modo spontaneo la sua strada musicale universalmente apprezzata. L’ultimo album è “Magmamemoria“, pubblicato nel 2019 e rieditato nel 2020 con l’aggiunta di altri singoli, come “Tikibombom”, brano eseguito al Festival di Sanremo nello stesso anno.

Da allora sono cambiate molte cose nella vita della cantautrice, che ha incontrato l’amore in Pietro Palumbo, avvocato siciliano con il quale è in dolce attesa di una bambina. Al nono mese di gravidanza pubblica su Instagram uno shooting dalle atmosfere artistiche, condividendo con i fan un inatteso ed elettrizzante annuncio.

Levante, l’inatteso annuncio emoziona il web

Al nono mese di gravidanza, Levante posa per uno shooting che celebra in modo artistico la sua maternità. Definita dalla cantante “una grazia” più che “una scelta“, si è dimostrata ancora una volta sincera, aprendosi con tutta la sua verità al pubblico, felice di questo inatteso “viaggio“.

E ora che giorno dopo giorno volge al termine, cioè al suo vero inizio, condivide la sua incontenibile gioia con i fan: “È finalmente arrivato febbraio. Dicono che non sia solo l’anno della tigre per la Cina e l’estremo Oriente, a quanto pare si tratta dell’anno della tigre d’acqua (accade una volta ogni 60 anni) e io unisco puntini come a seguire un disegno e mi pare tutto logico“.

Splendida e raggiante di vita e colori, Levante incanta il web con la sua bellezza nella sua fase di cambiamento più importante, con un annuncio che elettrizza il web. “Ho scritto due canzoni nuove e ho la sensazione che parlino di futuro ma non ne sono certa, la mia lucidità vacilla“, dichiara in modo criptico ai fan.

Ma è la precisazione successiva ad emozionare il suo amato pubblico: “Vorrei farvi ascoltare quello che sto componendo, magari riesco a fare un salto in studio prima che nasca la mia persona preferita. Chissà!“. L’attesa non è mai stata così dolce.