Mario Draghi ha perso le persone più care: da quel giorno è cambiato tutto

Mario Draghi, una vita tra ambizione e sofferenza per la perdita delle persone più care. Da quel giorno, è cambiato tutto.

Mario Draghi, è stato eletto da Forbes come tra le venti persone più influenti al mondo. Una vita piena di successi professionali che non nascondono le sue sofferenze più grandi e quella perdita che lo segnerà per sempre.

Una vita non facile quella dell’ex presidente della Banca Centrale Europea, piena di sacrifici e forte ambizione. Un sogno che ha portato avanti con forte tenacia e che lo rendono quello che è oggi, ma non è stato tutto rose e fiori: Mario Draghi si è trovato anche ad affrontare le insidie che la vita gli ha riservato. Certe perdite non si potranno dimenticare mai, le ferite rimarranno sempre aperte.

Mario Draghi, la perdita delle persone più care lo hanno segnato per sempre

Mario Draghi perde in giovane età i suoi genitori: a 15 anni il padre e dopo quattro anni anche la madre, una doppia tragedia che l’hanno costretto a 19 anni a fare da capofamiglia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana infatti è il primo di tre figli e doveva prendersi cura di Andreina e Marcello, oggi rispettivamente storica dell’arte e imprenditore.

Ma l’ambizione l’ha portato molto lontano, maturando una notevole esperienza anche in America dove riesce ad entrare – dopo la Laurea in Economia conseguita nel 1970 a La Sapienza di Roma – ai corsi di dottorato presso il Massachussetts Institute of Technology specializzandosi in teoria economica.

Parallelamente conosce quella che sarà la sua compagna di vita, nel 1973 sposerà infatti Maria Serenella Cappello e dalla cui unione nascono le figlie, Federica e Giacomo. Una famiglia solida, dei figli professionisti che hanno intrapreso le loro rispettive strade e poi tantissimi obiettivi raggiunti da Draghi.

Sui social assente, vi è tuttavia un profilo con aggiornamenti politici che riguardano Mario Draghi e tantissime pagine create dai fans del Presidente. Un successo ottenuto passo dopo passo e con una forte tenacia e da quel dolore della perdita da cui ancora oggi ricava ancora la forza e la voglia di dedicare anche a loro ogni successo.