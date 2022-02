Tempo instabile in tutta Italia, pioggia insistente specie al meridione. Il Ciclone della Candelora non fa sconti. La situazione nel dettaglio.

Un inizio mese davvero instabile, pioggia, vento, gelo e neve su molte regioni italiane. Il Ciclone della Candelora non fa sconti e febbraio comincia nel peggiore dei modi.

Anche se fa freddo non bisogna disperare, ancora pochi giorni e la situazione potrebbe cambiare in meglio. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi.

L’Italia si sveglia sotto la pioggia, ecco la situazione da Nord a Sud

Un vero e proprio vortice ciclonico che si abbatterà nelle regioni del Sud Italia per andare verso la Grecia.

NORD

Nebbia fitta in Pianura Padana, piovaschi ovunque specie alle prime ore dell’alba, durante la notte previste gelate nelle aree interne a causa di un abbassamento della temperatura.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvolosità sparsa soprattutto in Toscana ed Umbria, previste piogge un po’ ovunque ma nulla di preoccupante, durante la notte le temperature toccheranno lo zero.

SUD E SICILIA

Al meridione la situazione è più seria, in Campania diramata l’allerta meteo per la giornata di oggi e di domani. Su tutte le regione soffieranno venti forti, previste mareggiate ed abbondanti nevicate. Le temperature scenderanno sotto lo zero.