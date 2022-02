Paola Saulino a Yeslife: “Il pompatour è stato una rivoluzione”

Intervista esclusiva a Paola Saulino: dal pompatour al cinema, la performer ha raccontato ai microfoni di Yeslife alcuni momenti della sua vita privata e professionale

Attrice, influencer, performer tutto questo è Paola Saulino. La procace artista napoletana non ama inserirsi in una specifica categoria, ma esplora più linguaggi comunicativi e naviga a vista col suo sentire e le sue esigenze di espressione. Si è fatta conoscere dal web con il Pompatour, fino ad arrivare al grande schermo con il film Altri Padri di Mario Sesti. Sempre sul pezzo, è pronta a nuovi progetti. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Gita finita in tragedia, 72enne perde l’equilibrio e cade: morto sul colpo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>“Che spettacolo”, Luca Argentero travolto dalle emozioni: gli attimi di pura dolcezza riscaldano il web – FOTO

Nome

Paola

Cognome

Saulino

Segno zodiacale

Sono molto legata ai segni zodiacali, sono 16 luglio sono cancerina quindi romantica, ma ascendente nello scorpione, passionale.

Descriviti con tre aggettivi

Tenace lo metterei al primo posto, poliedrica perché mi spalmo su più piattaforme e direi anche carismatica. Ho un impatto sulle situazioni e sulle persone.

Pompatour sta per

Rivoluzione, rivoluzione femminile e sessuale. Ho fatto quello che volevo con quello che potevo in quel momento.

Come faresti questa rivoluzione adesso?

Ho fatto il pompatour come una persona che non era conosciuta, quindi la parte trasgressiva era predominante anche per il percorso evolutivo che non avevo fatto ancora. Sono stata molto estroversa e poco protettiva nei miei confronti. Ora utilizzerei la comunicazione più dell’azione. Ora potrei essere un po’ più artistica, comunicarlo meglio ed essere un po’ più umana.

Un ricordo di quella esperienza?

Paura del giudizio, di non essere accettata, di incomprensione che la mia idea poteva generare. Paura di vivere e addirittura paura del successo. Avevo paura della popolarità.

Il giorno più bello della tua vita

La laurea

Cosa cambieresti del tuo corpo

La cellulite la monitoro da quando ho 14 anni, ho perso soldi e tempo ma va bene così. Poi più in passato avrei voluto essere un poco più alta. Ma ormai devo dire che il mio personaggio è incentrato su un’altezza media e poi agli uomini piace perché dice che sessualmente una donna bassa è più maneggevole. Io poi mi presto, quindi piace anche a me.

Come ti definiscono le persone

Pazza

Un sogno ricorrente che hai fatto

Trovarmi in un pericolo con un uomo o un mostro e io voglio difendermi, ma non riesco perché sono priva di energia e anche se voglio dare un pugno o uno schiaffo non c’entro l’obiettivo.

Secondo te la legge è uguale per tutti?

Dipende quale legge. La legge del potere non è uguale per tutti, ci stanno troppe circostanze che si intromettono in una vicenda. Molte cose non le puoi controllare. La legge divina è uguale per tutti e se non ti comporti bene in culo ti torna.

Il tuo motto

Ricordati chi sei e da dove vieni

Cosa ti piace di Napoli

L’ingegno

La tua prima volta sul grande schermo

Se facciamo riferimento a Altri padri bello, anche se non era la prima volta perché anche a Los Angeles ho fatto tre film con ruoli minori, per uno in particolare ho avuto anche l’opportunità di vederlo al cinema. Questa volta è andata ancora meglio, ero molto curiosa di vedermi, ho soddisfatto la mia curiosità, ma come sempre nella vita per me è già andata. Io sto già sognando un ruolo più grande.

Progetti futuri

Se parliamo di cinema, l’idea di parlare in napoletano potrebbe piacermi ma per il momento non c’è niente in cantiere. Ma sicuramente in questo momento mi sto concentrando in altri business. Anche per questo viaggio molto, sto cercando di espandermi nella soluzione di business girl e poi mi sta interessando molto il mondo delle cripto.

Un saluto ai fan

Amici grazie per seguirmi, ma se non mi seguite andate su Instagram e seguite la maestra paolina. Vi divertirete, ho tanti spazi per voi simpatici, sexy. Grazie, grazie, grata.

BEATRICE MANOCCHIO