“Ti darei tanti baci” Sabrina Salerno e quel dettaglio clamoroso: il davanzale si vede anche da lì.. – FOTO

Sabrina Salerno, l’ultima compilation dell’artista ha scatenato le fantasie bollenti dei fan: il davanzale dell’artista è qualcosa di davvero unico

L’ultimo post che Sabrina Salerno ha voluto condividere sui social è un vero e proprio tuffo nel passato. La meravigliosa cantante, in concomitanza con l’inizio del 72esimo Festival di Sanremo, ha deciso di ripercorrere la sua partecipazione alla gara canora con il brano “Siamo donne” (1991), che l’ha vista esibirsi al fianco di Jo Squillo.

A distanza di oltre trent’anni, la Salerno ha voluto ricordare la sensazionale performance sul palco dell’Ariston, non mancando di fare delle rivelazioni inaspettate. In particolare, la cantante si è lasciata andare ad una confessione che il pubblico non avrebbe mai potuto immaginare. Solo dopo tanti anni è emersa la sconvolgente verità!

Sabrina Salerno e quel dettaglio clamoroso: il davanzale si vede anche da lì.. – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

In concomitanza con l’avvio della settimana sanremese, Sabrina Salerno ha voluto fare una confessione a dir poco inaspettata al suo pubblico social. Tramite l’ultimo post di Instagram, l’artista ha infatti trovato il modo non solo di ostentare la propria bellezza, ma anche di aprirsi rispetto ad un tema che nessuno avrebbe mai potuto prevedere.

“Ho fatto una caxxata” – ha esordito la Salerno nella descrizione del suo post – “Quel bikini era proprio brutto e mi stava malissimo“. Il riferimento, nello specifico, è all’outfit indossato durante il Festival di Sanremo 1991, che vide la cantante concorrere in coppia con Jo Squillo. La Salerno, che scelse di indossare un sensualissimo bikini argento, sembra essersi pentita amaramente della decisione presa all’epoca.

In tanti anni, come la recente compilation evidenzia in modo eccellente, la bellezza della cantante non è cambiata di una virgola. Negli scatti che compongono la fotogallery, pur di profilo, Sabrina è riuscita a mettere in mostra tutta la propria avvenenza. Il davanzale generoso, inquadrato di trequarti, la fa come sempre da padrone.

“Ti darei tanti bacini“, “Sei di una bellezza unica“, hanno osservato gli utenti, incapaci di esprimere a parole l’effetto che la Salerno ha scatenato in loro. Come c’era da aspettarsi, si è trattato dell’ennesimo trionfo social per la meravigliosa artista.