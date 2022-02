Sanremo 2022, la prima standing ovation è per lui: Ariston in piedi

Sanremo 2022, a pochi minuti dall’inizio della gara arriva la prima standing ovation: Amadeus e l’intero Ariston gli hanno tributato un fortissimo applauso

A pochi minuti dall’inizio della puntata che ha inaugurato il Festival di Sanremo 2022, il pubblico dell’Ariston ha già tributato la prima standing ovation ad uno degli artisti in gara. Si tratta di Gianni Morandi, che dopo ben ventidue anni è tornato a calcare il palcoscenico più importante d’Italia.

Il cantante, che ha sceso le scale con entusiasmo, ma anche con occhi che tradivano la fortissima emozione provata, si è esibito sulle note di “Apri tutte le porte“, il singolo scritto per lui da Lorenzo Jovanotti. L’artista, reduce da un drammatico incidente che gli ha provocato ustioni alle mani e ai piedi, ha ricevuto una sorpresa a dir poco gradita nel teatro dell’Ariston: tutto il pubblico era in piedi per lui.

Sanremo 2022, la prima standing ovation è per Gianni Morandi: tutto l'Ariston in piedi

L’arrivo di Gianni Morandi sul palco dell’Ariston era uno dei momenti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo. La partecipazione alla kermesse canora rappresenta una vera e propria rinascita per l’artista, che circa un anno fa è caduto vittima di un incidente che gli ha procurato ustioni alle mani e ai piedi. Il nativo di Bologna, che si è presentato davanti alla platea con le bende alle braccia, è stato accolto da un clamoroso applauso.

Tutto il pubblico dell’Ariston, di fronte ad un commosso Morandi, si è alzato in piedi per esprimere all’artista la gioia di vederlo nuovamente sul palco, a distanza di tempo dall’ultima volta. “Siamo felici che, dopo ventidue anni, sei qui a regalarci una tua canzone“: queste le parole del conduttore, mentre Gianni Morandi tratteneva a stento le lacrime.

L’esibizione sulle note di “Apri tutte le porte“, che sembra aver soddisfatto a pieno la platea dell’Ariston, non ha tuttavia convinto alcuni dei colleghi di Morandi. Queste, nello specifico, le parole del cantautore Morgan: “Ho appena sentito una nuova versione di Giungla Giungla. L’idea è buona, ma il pezzo è brutto e il testo minimale“.

L’artista, sopraffatto dall’emozione, ha ringraziato il pubblico esibendo il suo miglior sorriso. Un ritorno, quello di Morandi, che non ha certamente deluso le aspettative dei suoi seguaci.