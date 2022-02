Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston a distanza di quattro anni dall’ultima volta: il significato della sua canzone “Inverno dei fiori”

Sono passati quattro anni dalla prima ed unica volta in cui Michele Bravi si è esibito sul palco dell’Ariston. Un’esperienza che l’ex vincitore di “X Factor” riuscì ad affrontare in maniera brillante, fino addirittura ad ottenere il quarto gradino del podio sanremese. Il singolo “Il diario degli errori” venne in seguito certificato doppio disco di platino, con oltre 100.000 copie vendute.

Quest’anno, il cantante sembra avere tutta l’intenzione di replicare il successo del 2017. A tale scopo, l’artista ha deciso di optare per un brano dai toni malinconici, che descrive perfettamente le recenti vicissitudini a cui Bravi è andato incontro. Scopriamo insieme il testo e il significato di “Inverno dei fiori“.

Sanremo 2022, “Inverno dei fiori”: il significato della canzone di Michele Bravi

Nel novembre 2018, la vita di Michele Bravi è stata stravolta da un drammatico incidente stradale. Il cantante, nel commettere una banale infrazione, stroncò la vita di una motociclista 58enne, venendo a seguito condannato ad un anno e sei mesi di reclusione. Un’esperienza che ha indubbiamente segnato l’esistenza dell’artista, e di cui il brano “Inverno dei fiori” sembra recare traccia.

Nel singolo, scritto a quattro mani con il figlio di Mogol, l’ex vincitore di “X Factor” celebra l’amore come il più alto livello di “interconnessione tra le persone“. Solo questo sentimento, a detta di Michele Bravi, è in grado di fermare il tempo e di permettere alle persone che lo provano di cogliere una serie di dettagli, che invece sfuggono a coloro che non sono in grado di amare.

L’ossimoro presente nel titolo stesso, in aggiunta, potrebbe essere letto come un’allusione alla drammatica esperienza del carcere, vissuta dal cantante solo di recente. E alla possibilità che, anche nella stagione più fredda ed ostile di tutte, ci siano dei fiori in grado di sbocciare e di farsi strada, nonostante le avversità.

TESTO

A volte il silenzio brucia come una ferita

Il cuore perde un colpo non respira sotto il peso della vita

Altre volte la tua voce è come un fiume in piena

E si fa largo nel mio mare come fa una vela

Ti nascondi nei miei occhi

Ma ti lascio andare via quando piango

Ogni volta tu ritorni come l’aria nei polmoni e ti canto

E so quanto fa bene

È da tanto che non mi succede nient’altro che avere la paura di perderti da un momento all’altro

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disimparato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Che abbia lasciato distrattamente indietro un pezzo

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Insegnami come si fa

A non aspettarsi niente a parte quello che si ha

A bastarsi sempre

Uscire quando piove e poi entrare dentro un cinema

Anche se siamo solo noi

Anche se il film è già a metà

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disintegrato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Fioriamo adesso, prima del tempo

Anche se è inverno

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Dopo il successo del 2017, Michele Bravi torna a Sanremo forte delle consapevolezze e del processo di maturazione a cui è inevitabilmente andato incontro in questi quattro anni. Il pubblico è impaziente di ascoltare per la prima volta il nuovo singolo dell’artista.