Serena Rossi e “La Sposa”: il clamoroso segreto rivelato a tutti

Serena Rossi. Ancora un grandissimo successo per la poliedrica interprete napoletana. La fiction “La Sposa” chiude con un boom di ascolti e già si pensa al futuro

Domenica 30 gennaio 2022 è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata della fiction “La sposa” ottenendo un risultato incredibile in termini di ascolti.

Ben 6.925.000 spettatori (pari al 31.8% di share) sono rimasti conquistati dalle vicende conclusive della storia della coraggiosa Maria Saggese, interpretata da un’ottima Serena Rossi. Il pubblico è decisamente rimasto a bocca aperta poiché la trama non ha lesinato colpi di scena che nessuno avrebbe mai potuto aspettarsi. Per questo motivo, in molti chiedono a gran voce la produzione di un secondo capitolo.

Serena Rossi: ci sarà nel suo fututo “La Sposa 2”?

Serena Rossi è decisamente un fiore all’occhiello dello spettacolo italiano. Dotata di un talento poliedrico, è una cantante, attrice e presentatrice televisiva che raccoglie consenso in ogni prova in cui si cimenta.

La sua carriera ha preso piede quando, giovanissima (appena 16enne), varcò la soglia del teatro entrando a far parte del cast del musical “C’era una volta… Scugnizzi”.

La notorietà è arrivata qualche anno dopo grazie alla sua partecipazione alla longeva soap opera nostrana “Un posto al sole”. É in questa occasione che ha conosciuto il collega Davide Devenuto, suo compagno di vita e padre di suo figlio (nato nel 2016).

Ultimamente Serena Rossi ha dato il volto a protagoniste di fiction e lungometraggi di estrema delicatezza e interesse culturale come “Io sono Mia” e “Mina Settembre”. Ha condotto il programma “Canzone segreta” ed è stata scelta per ricoprire l’illustre ruolo di madrina dell’ultima edizione del Festival del cinema di Venezia. I più piccoli la ricorderanno sicuramente per aver prestato la sua voce alla principessa Anna nel film d’animazione Disney “Frozen – Il regno di ghiaccio”.

Riguardo la sua interpretazione ne “La sposa”, Mauro Coruzzi (in arte Platinette) ha detto di lei nella sua rubrica “La TV che vedo” sul settimanale DiPiù le seguenti parole: “Serena è una calamita di ascolti di primissima categoria. Se in futuro dovesse decidere di tornare a condurre invece di recitare, scelga programmi o progetti che siano all’altezza del suo talento, lo merita”.

Non rimane da chiedersi se ci sarà una seconda stagione della suddetta fiction. Ad esprimersi al riguardo è stato per ora solamente Maurizio Donadoni. Aleggia un alone di mistero al riguardo, un segreto. Eppure l’interprete di Vittorio si lascia scappare un velo di speranza: “Non so se ci sarà la seconda stagione ma me lo auguro. Immagino la storia continuerà visto il grande successo ottenuto”.