Rosalinda Cannavò sgancia la bomba sul “GF Vip”: quello che ha confessato ai followers è assurdo ed ha lasciato tutti di stucco…

La settimana appena incominciata sarà a dir poco entusiasmante per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia, insieme da circa un anno, presenzierà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. A tale scopo, i due fidanzati hanno da poco intrapreso un lunghissimo viaggio in macchina assieme al piccolo Chinu, il cagnolino acquistato di recente.

Nella mattinata, come di consueto, la Cannavò è stata attivissima sui suoi canali social, lasciandosi persino andare a delle confessioni che hanno spiazzato i suoi fan. In particolare, la verità sul “GF Vip” non era mai emersa prima d’ora ed ha destato parecchio scalpore.

“Soffrivamo la fame”, Rosalinda Cannavò sgancia la bomba. Retroscena incredibile sul “GF Vip”

La conduttrice di “Casa Chi”, che deve moltissimo all’esperienza del “Grande Fratello Vip”, si sta dimostrando una spettatrice particolarmente attenta alle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Quest’oggi, come si evince dalle Instagram stories, Rosalinda ha dedicato gran parte della mattinata alla diretta del programma, a cui ha assistito con fervida partecipazione.

Nel ricordare i mesi trascorsi all’interno del reality, Rosalinda ha fatto una confessione inaspettata agli utenti che la seguono, che vedeva coinvolto anche Andrea Zenga. “Amore, dentro la casa abbiamo sofferto la fame vero?” – ha scherzato la Cannavò, che Zenga non ha tardato a smentire – “Io mangiavo come un maiale!“.

La modella, con il sorriso sulle labbra, si è affrettata a confermare le parole del fidanzato: “sono uscita dal programma con 5 kg in più!“. Un periodo davvero felice e spensierato, quello trascorso all’interno del “GF Vip”, che ha permesso alla coppia di conoscersi approfonditamente, ma anche di riflettere sui rispettivi percorsi di vita.

Nonostante l’esperienza nel reality di Canale Cinque appartenga al passato, Rosalinda e Andrea non mancano di ripercorrerla con grande gioia. Il programma, senza ombra di dubbio, ha regalato ai due ex gieffini più di quanto entrambi si sarebbero mai aspettati di ricevere.