Tina Cipollari mette in difficoltà Gianni Sperti con una domanda piuttosto intima: “sei stato innamorato?”. Finalmente viene fuori la verità

Quando si tratta della dama Ida Platano, tra Tina Cipollari e Gianni Sperti le scintille non sembrano mai mancare. La bresciana, le cui vicissitudini stanno prendendo una piega davvero inaspettata, ha recentemente fatto delle confessioni che hanno spiazzato il pubblico di “Uomini e Donne”. Nello specifico, la Platano ha lasciato intendere di non aver del tutto superato la fine della storia con Riccardo Guarnieri: “ho paura di non riuscire più ad amare in quel modo“.

Il cavaliere Andrea, che ha tentato di attirare le attenzioni della dama in ogni modo, non ha potuto far altro che incassare il rifiuto. In studio, tuttavia, il comportamento di Ida non è passato inosservato e ha scatenato un’accesa lite tra Gianni e Tina.

Se quest’ultima rimproverava alla bresciana di essere rimasta ancorata al passato, Sperti sembrava invece comprendere a pieno il suo stato d’animo: “so cosa provi e come ci si sente“. Solo a quel punto, la bionda opinionista è sbottata contro il collega, rivolgendogli una domanda che nessuno avrebbe mai potuto prevedere…

Tina mette in difficoltà Gianni: “Sei innamorato?”. Finalmente viene fuori la verità

Tina e Gianni hanno dimostrato di avere opinioni diametralmente opposte rispetto alla situazione di Ida Platano. La dama, che di fronte al ricordo di Riccardo Guarnieri non riesce a contenere le proprie emozioni, è stata ferocemente attaccata dalla Cipollari. “Sono due anni che vieni qui a piangere, evidentemente non hai superato un bel niente“: questa l’accusa di Tina, che ha anche rimproverato alla Platano di non essere sincera con gli uomini che arrivano in studio per conoscerla.

Completamente diversa è la visione di Gianni Sperti, che sembra comprendere lo stato d’animo della dama ed appoggiarne a pieno le scelte. “Nella vita di tutti c’è un grande amore che rimarrà sempre più forte degli altri“, ha spiegato l’ex ballerino, che parrebbe aver vissuto questa medesima situazione sulla propria pelle. Parole, quelle dell’opinionista, che hanno mandato su tutte le furie la Cipollari.

“Anche io ho un ex marito, ma quando penso a lui non mi viene da piangere!” – ha esclamato Tina, riferendosi al matrimonio con Kikò Nalli – “Non è in grado di tagliare i ponti con il passato“. Una sentenza piuttosto difficile da digerire per la Platano, prontamente consolata da Sperti. Quest’ultimo ha infatti rassicurato la dama, dicendole che solamente coloro che hanno vissuto la sua stessa situazione sono in grado di comprenderne ogni sfaccettatura.

Frasi, quest’ultime, che non hanno fatto altro che acuire la rabbia di Tina. “Ma fammi capire, tu quante volte ti sei innamorato?” – ha tuonato l’opinionista, ricevendo l’immediata replica del collega – “Solamente due volte!“. Una risposta davvero inaspettata, quella dell’ex ballerino, che ha scatenato un’infinità di speculazioni sulle pagine social di “Uomini e Donne”.

Se uno dei due amori di Gianni Sperti è sicuramente Paola Barale, chi potrebbe essere la seconda donna che ha stregato il cuore dell’opinionista? Un interrogativo che, con ogni probabilità, non verrà mai risolto.