Amadeus, la FOTO del figlio José Alberto commuove il web: “Teneroni”

Amadeus ci mostra, stranamente, suo figlio Josè su Instagram. È Giovanna che scatta la foto nel momento più bello e dolce

Amadeus è entrato nel pieno di Sanremo e per stasera si appresta ad “affrontare” la seconda serata del Festival con l’esibizione degli altri 13 cantanti in gara. Ancora non sono ufficiali i dati dello share ma pare che Amadeus con il suo terzo Festival abbia fatto il botto con picchi di oltre il 50% di share.

Come sempre ci sono promossi e bocciati, con opinioni discordanti, ma da questa mattina pare che tutti siano pazzi di Mahmood e Blanco, sostenendo quello che è stato anche l’apprezzamento della giuria dei giornalisti che li hanno fatti volare al primo posto della classifica provvisoria.

In prima fila, nel pubblico, come due anni fa, la moglie di Amadeus, Giovanni Civitillo di gialla vestita ed il loro figlio, Josè. Una delle rarissime volte che lo vediamo in pubblico. La coppia non ama esporre il frutto del loro amore, soprattutto sui social. Ma tra gli scatti Instagram ce n’è uno che ha commosso il web.

Amadeus ed il figlio Josè, la FOTO che dice tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus sappiamo che non è un amante dei social. Si fa vedere solo quando è proprio necessario. A gestire il loro profilo Instagram condiviso ci pensa, infatti, Giovanna. E come dicevano i due non amano esporre in modo eccessivo Josè, nato nel 2009.

José Alberto Sebastiani, il nome completo, non è più un bambino. Oggi ha 13 anni e sa che deve dividere i suoi genitori con la fama che si sono costruiti ma lui si guarda bene da farsi vedere molto. Anche ieri sera, in platea, il volto per via della mascherina, non era chiaro e forse per lui è stato anche un bene.

Molto cauti, Giovanna e Amadeus, mostrano solo qualche momento della vita a casa. Tra questi un dolce scatto della buonanotte ha commosso il web. Si vede proprio Josè in pigiama che si è addormentano sul divano, con la testa poggiata sulla gamba di mamma Giovanna, accanto a lui anche il cagnolino riposa.

A corredo dello scatto solo “Buonanotte” ci dice Giovanna ma per loro è un tripudio di messaggi e commenti. Tutti li definiscono dei “Teneroni”.