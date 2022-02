Amadeus sconvolto durante la diretta: “ho sentito le urla di Giovanna!”. Succede qualcosa di assurdo

Amadeus, ospite in diretta di Alberto Matano, si è reso protagonista di un siparietto che ha lasciato a bocca aperta il conduttore: “ho sentito le urla di Giovanna!”

Durante la puntata odierna de “La vita in diretta”, Alberto Matano è riuscito a collegarsi con colui che, allo stato attuale, rappresenta il personaggio più inseguito dai media nazionali. Stiamo parlando di Amadeus, presentatore e direttore artistico del 72esimo Festival di Sanremo.

Collegatosi con quest’ultimo e con la moglie Giovanna Civitillo, Alberto Matano ha manifestato loro una gioia incommensurabile. E proprio il padrone di casa del Festival, nel tirare le somme rispetto alla prima puntata, ha confessato ai telespettatori un retroscena davvero clamoroso: c’entra la moglie Giovanna.

Amadeus sconvolto durante la diretta: “ho sentito le urla di Giovanna!”. I dettagli dell’accaduto

Alberto Matano, confrontandosi con il collega Amadeus, non ha potuto far a meno di rivolgergli i propri complimenti. “Hai sbancato l’auditel, una cosa del genere non accadeva dal 2005. Come ti senti?“, ha domandato il padrone di casa del talk show, battendo le mani ad un emozionatissimo Amadeus. “È stata una gioia immensa“, ha confermato quest’ultimo, per poi raccontare agli ospiti di Matano un aneddoto che ha dell’incredibile.

“Stamattina stavo cercando il cellulare per controllare come fossero andati gli ascolti“, ha esordito il conduttore di Sanremo, mentre la moglie Giovanna Civitillo tratteneva a stento le risate. Sarebbe stata proprio quest’ultima, a detta di Amadeus, a suggerire al marito la risposta a tutte le sue domande. “Ho sentito le sue urla mentre saliva le scale, è come se fosse esplosa!“, ha proseguito il presentatore, che grazie al gesto della moglie ha compreso di aver centrato l’obiettivo.

Con uno share che ha toccato punte del 54%, Amadeus è riuscito in un’impresa davvero encomiabile, avendo tenuto incollati alla tv oltre 10 milioni di telespettatori. Cristiano Malgioglio, ospite di Matano, non ha potuto far a meno di notare la sintonia tra il conduttore e sua moglie. “Giovanna, ma quanto ami Amadeus?“, ha domandato il cantante, a cui l’ex ballerina ha risposto senza tentennamenti.

“Lo amo tantissimo!“, ha esclamato la Civitillo, che è parsa più che orgogliosa del successo del marito. Questa sera, in occasione del secondo appuntamento del Festival, la bravura di Amadeus non potrà che essere riconfermata.