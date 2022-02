Arisa lancia un messaggio di body positivity su Instagram e lo accompagna a degli scatti di estrema femminilità in lingerie: ma che “trucchetti” usa per rassodare il corpo? La cantante ha raccontato tutta la verità

Femminilità, lato B e lingerie sexy. Questa è stata la formula magica di Arisa per cominciare la settimana con maggior grinta possibile. Ed ha scatenato anche una serie di discussioni e conversazioni sulla body positivity, svelando i suoi “trucchetti” per rassodare il corpo.

E’ una delle cantanti più seguite del momento in Italia, e in questi ultimi scatti postati su Instagram si rivolge alla fotocamera con lo sguardo consapevole di chi sa di piacere (e, soprattutto, di chi si piace!).

Arisa ha quasi 40 anni d’età e non ne vuole sapere di nascondersi: si trova in una lussuosa suite a Roma e si fotografa semi-nuda annunciando ai suoi followers una buona giornata lavorativa mostrando “uno scorcio delle mie chiappe per spaccare Internet”. E’ un inno alla femminilità: la cantante ringrazia il cielo per avergliela donata ed invita tutte le donne a fare lo stesso.

#grazie ed #eroromantica sono gli hashtag che accompagnano un post d’incoraggiamento. Arisa chiede ai suoi fan di riascoltare l’ultimo album, impararlo a memoria, cantarlo e consigliarlo a chiunque: si indirizza alle donne, le invita a sentirsi spudoratamente decise e senza vergogna, a riconquistare la stima di sé stesse ignorando voci ed opinioni altrui.

Insomma, Arisa ci permette di iniziare la settimana con una carica immensa, concentrandoci sulle perfette imperfezioni dei nostri corpi.

E non finisce qui: la cantante lancia anche qualche “dritta” su come vederci più belle.

Arisa e la femminilità dei suoi scatti in lingerie: un inno ad apparire senza vergogna e i consigli per sentirsi ancora più belle

Arisa combatte contro gli ideali di bellezza che hanno portato a modelle estremamente magre, restrizioni alimentari, privazioni e chirurgia estetica.

Celebrando la femminilità vera ed autentica, la cantante dispensa preziosi consigli per coccolare il proprio corpo con trattamenti rassodanti utili soprattutto dopo i 35 anni, per mantenere compattezza e tono cutaneo.

Superata una soglia d’età, è normale che la sintesi di collagene inizi a rallentare. Proprio per questo esistono delle soluzioni per un effetto tightening e di riduzione del grasso in zone più complicante. Il dottor Riccardo Midolo, medico estetico di LabQuarantadue Milano ha consigliato il protocollo Onda Coolwaves. E’ un macchinario specializzato nel rilascio di microonde che intaccano l’adipe in modo non invasivo e senza dolore. Il calore che generano contribuisce anche alla produzione di collagene, responsabile della compattezza dei tessuti e della loro tonicità.

I risultati sono visibili fin dalla prima seduta: viene già tonificata la pelle ed eliminato il grasso nella zona trattata, modellando e rassodando.

Per un effetto più duraturo, a casa si può applicare una o due volte al giorno un olio corpo alle mandorle o una crema a base di collagene.