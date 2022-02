‘Ballando’, situazione complessa per Anastasia Kuzmina: costretta a fronteggiare un pericolo enorme

Ricordate l’artista veterana di Ballando con le stelle? Si tratta di Anastasia Kuzmina, la ballerina che attraversa un periodo delicato.

Tra le artiste più emblematiche della storia del programma più ambito del sabato sera, ovvero ‘Ballando con le stelle‘ figura Anastasia Kuzmina.

La ballerina ci ha spesso deliziato con colpi da professionista del suo ricco repertorio di qualità. Tra movimenti sinuosi del bacino e un fisico mozzafiato da capo a piedi, la danzatrice di origine ucraina ha sempre ben figurato davanti ai giudici a bordo pista.

Non a caso e sistematicamente ogni anno ottiene l’invito speciale da Milly Carlucci che ormai l’ha presa a cuore e capito che senza di lei non sarebbe una serata di ‘stelle’.

Malgrado l’encomiabile considerazione in Italia, l’artista ucraina di Kiev sta attraversando un momento molto complesso della sua vita personale. Il pensiero è rivolto costantemente al suo Paese natale: scopriamo insieme per quale motivo

Ballando, Anastasia Kuzmina vive nello sconforto più totale: la triste vicenda

Come dicevamo, per l’ormai celebre danzatrice di ‘Ballando’, la quale non ha più alcun bisogno di presentazioni per le qualità innate nel mondo del ballo e dello spettacolo in generale, non è di certo un momento felice.

Anastasia Kuzmina ha costantemente il pensiero rivolto al suo Paese, in balia non soltanto della pandemia da Covid-19 ma di una ‘falla’ politico-militare che rischia di innescare i presupposti di una guerra di conquista della cosiddetta ‘Crimea‘.

L’Ucraina ha chiesto aiuti alla NATO e agli USA, pronti ad inviare forze militari e armamentari per fronteggiare l’eventuale ascesa a Kiev del popolo russo di Vladimir Putin. Quest’ultimo è infastidito dalla presenza di aiuti esteri e non è detto che nelle prossime ore, il sovrano russo potrà mettere in atto un piano militare volto a contrastare le forze in ausilio all’Ucraina.

In questo difficile quadro storico, la Kuzmina cerca di fare qualcosa nel suo piccolo, manifestando solidarietà per il suo popolo, affinchè non si innescasse alcun attacco d’odio o orrore, all’interno del quale verrebbero coinvolte senz’altro vite umane innocenti.

Inoltre la ballerina in quel di Kiev ha ancora qualcuno dei suoi cari e il suo obiettivo da un po’ di tempo a questa parte è diventato quello di portarli quanto prima in Italia.

Insomma una situazione molto complessa per lei, che non avrà vita facile a portare a termine l’obiettivo, considerate come se non bastasse, le avances della pandemia.