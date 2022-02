Benedetta Parodi ci porta nella sua cucina: “Assolutamente da provare e…”

Benedetta Parodi non smette di prendere i suoi fan per la gola con deliziose gustosissime ricette. Quella di oggi ha lasciato tutti con l’acquolina in bocca

E’ nota a tutti la grandissima passione di Benedetta Parodi per il mondo della cucina in tutte le sue forme. La ‘zia Bene‘ ama molto deliziare i suoi fan sui social tramite la pubblicazione di gustose ricette sperimentate da lei. I suoi followers apprezzano tantissimo e si cimentano a loro volta nel replicarle.

Ricette innovative ma non solo. A Benedetta Parodi piace moltissimo anche andare sul classico, proponendo ricette semplici ma buonissime. E’ sicuramente il caso dell’ultima pubblicata nel suo ultimo post di Instagram. Una ricetta che fa letteralmente impazzire tutti. Di cosa si tratta? Stiamo parlando della Torta Nua, che la Parodi ha definito “una delle torte più amate sui social.” Una preparazione estremamente semplice, pan di spagna e crema pasticcera, per un risultato assolutamente delizioso. Zia Bene ha invitato tutti quelli che la seguono a provarla e soprattutto a condividerla.

Benedetta Parodi su Instagram fa impazzire tutti con le sue ricette

E’ diventata ormai una delle cuoche e foodblogger più amate dagli italiani. La sua trasmissione I menù di Benedetta aveva conquistato tutti e da lì in poi ha avuto sempre più successo nel campo della cucina. Benedetta Parodi è stata anche conduttrice di Bake Off Italia e la trasmissione ha avuto un seguito enorme. Non solo conduttrice di programmi culinari, ma anche scrittrice di libri sullo stesso tema. Insomma la moglie del telecronista Fabio Caressa, ha una passione smisurata per il mondo della cucina e questo è ormai noto a tutti.

Col suo sorriso e la sua bravura, Benedetta ha conquistato tutti. Sui social è seguitissima. I suoi fan non vedono l’ora di conoscere sempre più sue nuove ricette e replicarle.