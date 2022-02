Benedetta Parodi ha un colpo di genio: il suo trucco infallibile per sbucciare le patate calde. Voi lo fate?

La cuoca nelle sue pillole di cucina ieri ha svelato come fare il purè con le patate ancora bollenti, un trucco da maestro che non può mancare in cucina.

Ha debuttato giovanissima negli studi Mediaset come giornalista ma ben presto ha capito che la sua vocazione era la cucina che oggi porta avanti in tv e nei suoi canali con rubriche sempre divertenti e piene di trucchi facile da dispensare alla sua community. Benedetta Parodi è tornata con una pillola facile facile stavolta per sbucciare più velocemente le patate quando sono calde e si desidera preparare il purè in casa.

Si tratta di un escamotage geniale a cui molti follower non avevano mai pensato prima ma che effettivamente impedisce di ustionarsi le mani ogni volta. Vediamo il suo breve reel tutorial.

Benedetta Parodi torna con un suo #ColpoDiBene. Curiosi?

