Scooter investe passeggino sulle strisce pedonali: morto un bambino di 15 mesi

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Cagliari. Uno scooter, condotto da un 36enne, ha travolto un passeggino, su cui si trovava un bambino di soli 15 mesi, spinto dalla giovane madre che stava attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far nulla per il piccolo, deceduto sul colpo dopo l’impatto. Illesa, ma sotto choc, la madre. L’uomo alla guida dello scooter, fuggito dopo l’incidente, si è costituito poco più tardi.

Cagliari, scooter investe passeggino sulle strisce: morto un bambino di 15 mesi

Stando a quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, come riporta la redazione locale de L’Unione Sarda, il piccolo Daniele era sul passeggino spinto dalla madre, una giovane donna di 31 anni, che stava attraversando la strada in via Cadello. Improvvisamente è sopraggiunto uno scooter, uno Yamaha TMax condotto da un 36enne, che ha centrato in pieno la carrozzina trascinandola per circa 15 metri sull’asfalto.

In pochi minuti, sul luogo della tragedia, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare disperatamente Daniele, ma ogni tentativo è stato inutile. I medici hanno potuto solo dichiararne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Praticamente illesa, ma sotto choc per quanto accaduto la madre. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo sardo per i rilievi.

Il centauro, datosi alla fuga dopo il sinistro senza prestare soccorso, riporta L’Unione Sarda, si è costituito alla Polizia Stradale poco più tardi. Ora sarebbe accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello del Cagliari Calcio che su Twitter ha scritto: “Una tragedia immensa ha colpito oggi la nostra città. Ci stringiamo in un grande abbraccio alla famiglia di Daniele. Riposa in pace, piccolo”.