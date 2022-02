“La più bella in tutti i colori del mondo”, Diletta Leotta fa il pieno di like. Mai vista una FOTO così

Una bellezza da togliere il fiato. La conduttrice siciliana ha lasciato senza parole i fans che la seguono con degli scatti sensazionali.

Diletta Leotta è diventata, senza dubbio, una delle sex symbol più amate dagli italiani. Ma in realtà lei non è solo questo, ma molto di più.

La bellezza è tanta ma ciò che la contraddistingue dalle tante altre icone di bellezza è il suo talento.

La splendida conduttrice, infatti, è da anni il volto di Dazn e di Radio 105, alternandosi tra mondo della tv e quello della radio.

Siamo abituati a seguire la splendida conduttrice, ogni domenica a bordo campo, alla guida della trasmissione in onda sul canale streaming dedicato al calcio, in compagnia di ospiti che rilasciano commenti tecnici in riferimento alla gara in corso.

Più allegra e spensierata, invece, in compagnia di Daniele Battaglia dove scherza e ospita colleghi e amici allietando le mattinate degli italiani all’ascolto.

Un tris di scatti che mandano in tilt il web

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Barbara D’Urso annienta la Mussolini: “ora mi stai a sentire!”. Caos nello studio di “Pomeriggio 5”

In questo tris di scatti la bellissima Diletta Leotta lascia senza parole tutti i suoi fans.

Considerata una vera e propria influencer con 8,1 milioni di followers, ha letteralmente spopolato sul web.

In queste tre foto si mostra sorridente e in bianco e nero seppure gli scatti risultano sfogati. Un fascino indistinguibile così come quella sensualità e quell’eleganza che la rendono una delle donne più amate e desiderate d’Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Sara Croce, spunta il VIDEO del suo esordio in tv. Accadde qualcosa di inaspettato: “copriti il sedxxe”

Il web si scatena e sotto al suo post possiamo leggere una sfilza di commenti e migliaia di cuoricini che segnalano l’indice di gradimento del pubblico connesso.

Lei scrive: “Notti in bianco e nero”. E i fans rispondono” La più bella in qualsiasi colore del mondo”, “Sei pazzesca”, “Così ci mandi al manicomio”. Una vera e propria dichiarazione d’amore, insomma, da parte dei milioni di utenti che non riescono proprio a resistere al suo fascino.