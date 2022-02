Emma Marrone si è esibita sul palco dell’Ariston, ma arriva un gesto eclatante proprio da parte dell’ex Stefano De Martino: il siparietto è clamoroso

La seconda serata del Festival di Sanremo ha visto, tra gli artisti che si sono esibiti sul palco, anche la splendida Emma Marrone. La cantante, esattamente dieci anni fa, si classificò in prima posizione nel corso della 62esima edizione della gara, con il brano “Non è l’inferno“. Giovanissima e piena di talento, l’artista riuscì ad emozionare migliaia di telespettatori e fan a lei affezionati.

A distanza di dieci anni, la Marrone è tornata a calcare il palco dell’Ariston con la canzone “Ogni volta è così“. Forte dell’esperienza maturata sul campo e delle consapevolezze acquisite in tanti anni di carriera, Emma è parsa letteralmente al settimo cielo. Nelle ultime ore, in aggiunta, è arrivato anche un clamoroso gesto da parte di Stefano De Martino.

Emma sul palco dell’Ariston: Stefano De Martino e quel gesto che non passa inosservato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Massimo Ranieri, la confessione ad Alberto Matano è carica di dolore: “la trattava come…”. C’entra Monica Vitti

Quando Emma Marrone calcò per la prima volta il palco dell’Ariston nel lontano 2012, nella sua vita c’era ancora lo storico ex Stefano De Martino. Di lì a pochi mesi, infatti, il ballerino avrebbe perso la testa per la travolgente Belen Rodriguez, che sarebbe poi divenuta la mamma di suo figlio Santiago. L’ex coach di “X Factor”, nell’esibirsi presso il teatro più importante d’Italia, non ha mancato di ipnotizzare la platea.

Stefano De Martino, che fino a questo momento non si era mai sbilanciato nei confronti dell’ex, sembrerebbe averle mandato un messaggio subliminale. Proprio durante la puntata d’esordio del Festival, infatti, il ballerino ha realizzato delle Instagram stories riguardanti l’esibizione di Achille Lauro. In via indiretta, dunque, Stefano ha fatto sapere al suo pubblico di aver guardato la gara canora.

Il gesto di De Martino, che a primo impatto appare più che banale, potrebbe in realtà nascondere un significato più profondo. Forse il ballerino, che sembra ancora molto legato alla cantante, ha voluto implicitamente farle sapere che avrebbe assistito al Festival e, di conseguenza, alla sua tanto attesa performance.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anna Tatangelo, la confessione arriva all’improvviso e travolge il pubblico: “lo porto nel cuore” – VIDEO

Supposizioni che non hanno ancora trovato conferma e che, qualora si rivelassero fondate, testimonierebbero una nuova fase del rapporto tra la Marrone e Stefano. Solo il tempo fornirà ai fan tutte le risposte del caso.