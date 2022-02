Gf Vip: Manila trova un foglio in cucina, i concorrenti increduli – DETTAGLI

Manila Nazzaro, ex Miss Italia ed attuale concorrente del Gf Vip, trova un foglio all’interno della casa, che lascia lei ed i suoi coinquilini sconvolti

Risate ed incredulità, emergono dopo la lettura di quel particolare foglio da parte dei concorrenti Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Miriana Trevisan. Nel video della diretta, possiamo intravedere la scritta “Colazione 1/2” sulla copertina del foglio, ma cosa avrà davvero fatto sconvolgere i tre Vip del Gf?

Dopo la lettura di quel foglio, accade un fatto molto particolare: la regia decide di staccare immediatamente l’audio, cercando di nascondere ciò che stava succedendo in quel preciso momento. I tre colleghi, avranno trovato qualcosa di davvero compromettente? In base a quanto visto, sembrerebbe che la regia abbia chiamato successivamente Manila in confessionale.

Un momento di alta tensione, che ha portato i concorrenti a fare delle strane considerazioni circa un ex concorrente, espulso dal programma, di chi tratterà?

“Lui è stato cacciato dopo…”, la regia del Gf Vip toglie l’audio

Secondo quanto visto dalla diretta all’interno della casa, Manila Nazzaro, insieme ad i suoi colleghi, resta totalmente colta dall’incredulità, lo si capisce dalla risata con la quale legge quel particolare foglio, trovato da lei casualmente.

“Questi sono vecchi…però aspetta, anteprima, lui è stato cacciato dopo”. Da quel momento, il collegamento con l’audio della casa si interrompe. Cosa avranno letto i coinquilini del Gf Vip? Quel foglio avrà a che fare con l’ex concorrente Alex Belli?

L’attore Belli, è stato uno dei Vip più discussi all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo la sua espulsione, dovuta da una mancata osservanza delle leggi, la moglie Delia Duran non ha esisato ad entrare nella casa. Un susseguirsi di vicende molto tormentate, quelle che hanno visto come protagonisti i due coniugi, ormai ex, e la giovane influencer Soleil Anastasia Sorge.

Il foglio misterioso, riguarderà il triangolo amoroso formatosi sotto i rifleTTORI DEL Grande Fratello? Nonostante la sua squalifica, Alex Belli continua ad essere molto chiacchierato all’interno della casa. La sua storia ha lasciato tutti incredibilmente sconvolti, tanto da non riuscire a trovare delle ragioni valide per determinati comportamenti assunti dall’uomo.