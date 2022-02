Giorgia Soleri, chi è davvero la fidanzata di Damiano David dei Maneskin: una vita fatta di luci e ombre

La modella e fidanzata di uno dei cantanti più in voga del momento è uno scrigno tutto da esplorare, vediamo di far luce sul suo passato.

Il ritorno ieri sera sul palco dell’Ariston della band che ha trionfato a “Sanremo 2021” e ha battuto tutta la concorrenza all’Eurovision Song Contest è stata una forte emozione per tutti, sia il pubblico a casa che quello presente nel teatro.

La fan numero uno di Damiano David è stata però la sua bella fidanzata Giorgia Soleri che non ha staccato un attimo gli occhi dal televisore per ammirare il suo innamorato. Anche il messaggio social che gli ha inviato è stato toccante e pieno di significato: nelle sue stories Ig la 26enne ha impresso un cuore nello screen del monitor quando è stato inquadrato il frontman in un primo piano super ravvicinato.

Come mai la giovane non si è presentata in sala dal vivo a dargli il suo supporto? Le recenti Instagram stories mostrando che la modella non è nel pieno delle forze, forse ha preferito evitare troppo affollamento. Ma conosciamo meglio Giorgia da vicino.

Giorgia Soleri, da modella a testimonial per l’endometriosi

La storia tra la giovane ed il cantante è stata ufficializzata il 9 maggio scorso dopo quattro anni di clandestinità, anche per smorzare le indiscrezioni che volevano che tra quest’ultimo e la bassista Victoria De Angelis ci fosse del tenero.

Giorgia è una modella molto affermata, ma anche un’attrice alle prime armi che spesso vediamo impegnata in campagne pubblicitarie di enorme successo mediatico. Ha però anche una doppia vita che recentemente ha portato alla ribalta mettendo in luce un problema finora poco considerato dalla sanità e dalle persone.

Lei è testimonial attiva in svariate campagne di sensibilizzazione per due patologie di cui soffre, la vulvodinia e l’endometriosi.

Lei è una donna vulcanica ma piena di contraddizioni, desiderosa di trarre quanto di più bello la vita sa offrire. Ecco perché nel sul suo profilo Instagram Giorgia si definisce così: “Poso, amo, mostro il c… su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”.

Tatuata dalla testa ai piedi come il suo Damiano, forse un modo per esorcizzare la paura che la malattia spesso le causa senza riserva. Molte volte sui social si mostra bardata di cerotti e calze a compressione graduata, cure ormonali invasive a cui è costretta a sottoporsi nei momenti di maggior dolore.

I fan Instagram sono in aumento, 474mila al momento ma ogni giorno sono sempre di più. Bellissima con un fisico statuario, gambe toniche e un viso d’angelo contornato da occhi brillanti e un taglio sbarazzino corto al mento che la fa apparire radiosa ed estrosa dall’alto della sua giovane età.