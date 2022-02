Guendalina Tavassi mangia schifezze ma non ingrassa: il suo segreto di bellezza è solo uno: “lo faccio più volte a settimana”

La ex gieffina sfoggia sui social sempre un fisico stratosferico che fa l’invidia di moltissime fan, lei però ha un segreto che la aiuta a restare in formissima.

Deve la sua notorietà al “Grande Fratello” che l’ha resa celebre al pubblico a casa e super popolare poi nei suoi canali social dove oggi Guendalina Tavassi conta 1,2 milioni di follower. Mamma di due figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016 dalla relazione con l’ex Umberto D’Aponte, la showgirl oggi più che mai è uno splendore con una silhouette invidiabile. Il suo segreto?

La bella romana lo ha rivelato pochi giorni fa nelle stories Instagram rispondendo ad alcune domande che i fan che hanno posto vedendola mangiare molto durante il suo ultimo weekend. Come fa ad essere così in forma nonostante gli eccessi?

Nessuna magia, ma solo tanto allenamento e un piccolo segreto di bellezza che però fa la differenza su di lei…e si vede.

Guendalina Tavassi gioca sporco? Ecco come si mantiene sempre in forma

Non solo lo sport la tiene in formissima, ma anche la relazione con il nuovo fidanzato Federico Perna, imprenditore nel settore della ristorazione, ed un altro piccolo escamotage che però su di lei è indispensabile.

Spesso infatti la vediamo sui social abbuffarsi senza freni il fine settimana, primi abbondanti e dolci senza fine. La domanda è lecita: come fa? Ci ha risposto lei senza troppi giri di parole.

“Mi chiedete sempre come faccio a mangiare schifezze e non ingrassare. Eccolo il mio segreto. Oggi vado di sostitutivo dei pasti. Fast food, panini, pizza…”. Ebbene sì, quando si sente in colpa ha un aiutino con il suo bibitone sostitutivo.

“Questo succede praticamente tre o quattro volte alla settimana. Io faccio casino il weekend e il mio weekend parte dal venerdì. Poi il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mi preparo un sostitutivo dei pasti. Se sono a pranzo fuori chiaramente me lo faccio a cena e viceversa”.

La showgirl però confessa anche che abusarne non è mai la scelta giusta, ed affidarsi a un medico professionista per un consiglio prima di intraprendere queste cure fai da te è la cosa migliore per non andare a compromettere la nostra regolarità fisica e fare danni insanabili.