Marco Bocci, il retroscena su un ex storica: “Mi ero davvero spaventato”

Marco Bocci e Emma Marrone: perché si sono lasciati? Dopo anni spunta un retroscena sulla coppia che ha fatto sognare il web

Era il 2013 quando Marco Bocci e Emma Marrone stavano per coronare un sogno: andare a convivere e creare un futuro insieme. All’epoca lui aveva trentacinque anni e lei ventinove ed erano una delle coppie più amate dal pubblico italiano.

Complici, solari, un accanto all’altro sempre. Nessuno avrebbe scommesso sulla loro rottura avvenuta invece poco prima della convivenza. Ma qual è il motivo per cui la loro storia è giunta al termine? Dopo anni spunta tutta la verità.

Marco Bocci e Emma Marrone, le parole dell’attore per la sua ex

Secondo quanto si legge su Metropolitan Magazine, Marco Bocci e Emma Marrone si sarebbero lasciati a causa di incongruenze caratteriali e all’epoca stavano percorrendo due strade completamente diverse e in due città differenti.

Per questi motivi non riuscivano più a godersi la vita di coppia ed hanno deciso di mollare. Una decisione che ha lasciato sbigottiti i fan soprattutto dopo l’ufficialità della relazione tra Marco Bocci e Laura Chiatti avvenuta nel 2014.

C’è chi non ha potuto fare a meno di parlare di tradimento, ma la voce sarebbe stata immediatamente smentita.

L’attore e la cantante, però, sembrano essere rimasti amici tanto che Bocci avrebbe parlato della sua ex in un’intervista al Corriere della Sera, affermando: “Mi ero davvero spaventato per lei. Avevo provato a chiamarla ma aveva il telefono spento: volevo farle arrivare il mio messaggio dopo il suo annuncio”.

Facendo riferimento alla malattia della Marrone. Poi sulla carriera ha commentato: “Anche lei ha debuttato come attrice, se la dirigerò in futuro? In effetti, chi lo sa?”.

Chissà se tra i due potrebbe nascere un’intesa professionale? Il pubblico e i fan sperano di rivederli insieme almeno su un set. Intanto Emma Marrone continua ad essere ufficialmente single e a cercare l’amore della sua vita.