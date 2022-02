Meteo: le previsioni per mercoledì 2 febbraio 2022

In miglioramento le condizioni meteo in Italia, l’anticiclone della Candelora ha colpito soprattutto il Sud, ma da stasera la situazione dovrebbe ritornare alla normalità.

Acqua, freddo, neve, gelo e vento, ecco cos’ha portato l’anticiclone della Candelora in Italia, soprattutto al Sud, dove in Campania è stata diramata l’allerta meteo per vento forte e mareggiata, da martedì 1 febbraio.

Dalle prime luci dell’alba di questa mattina la situazione è in netto miglioramento, ma è ancora presto per cantare vittoria. Le temperature saranno sempre fredde e sono previste gelate soprattutto nelle aree interne.

Le condizioni metereologiche per la giornata di oggi

NORD – tempo bello su tutte le regioni settentrionali

Una giornata piacevole, fredda e a tratti soleggiata. Non sono previste precipitazioni, temperature in leggero aumento, le massime raggiungeranno i 16°. Attenzione alle gelate nelle aree interne e la nebbia in Pianura Padana.

CENTRO E SARDEGNA – bel tempo ma e cielo soleggiato

In tutte le regioni del Centro Italia sarà tempo bello, il cielo sarà soleggiato. Nuvole sparse in Sardegna, non si registrano precipitazioni. Le temperature in leggero aumento, le massime si aggirano intorno ai 15°.

SUD E SICILIA – cielo sereno, ma prevista ancora pioggia e vento forte

Il Sud è ancora sotto la morsa del mal tempo, previste precipitazioni e vento forte, in Campania vige ancora l’allerta meteo. Nuvolosità anche in Puglia mentre sulle altre regioni sarà una giornata soleggiata. Temperature in leggero aumento, le massime si aggirano intorno ai 16°.