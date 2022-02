Le istantanee inedite di Rkomi, dopo l’esibizione al Festival, lasciano senza fiato gli utenti in rete. Chi se lo aspettava da Claudia Napolitano?

L’attrice e nota beniamina dei “The Jackal”, Claudia Napolitano, è quest’oggi inattesa protagonista di un contenuto in rete davvero esilarante. “Nessuno poteva prevederlo“, gli utenti si espongono a tal proposito.

Ma daranno anche ragione ai risultati raggiunti dalla performance canora di Mirko, alias Rkomi, al “Festival Di Sanremo“? Non resta che scoprirlo dagli scatti appena resi pubblici.

“Mirko fortunato” Claudia Napolitano gli scatti inediti di Rkomi fanno il giro del web, chi se lo aspettava? – FOTO

“Dal videoclip ‘Insuperabile‘” Claudia vorrà presentare in tal maniera, ed a meno di ventiquattr’ore dall’uscita in scena del nuovo singolo del rapper milanese, alcune immagini inedite del ventisettenne Mirko Manuele Martorana. In didascalia al suo ultimo post ufficiale su Instagram ben tre scatti, riguardanti dei salienti retroscena immortalati sul set del videoclip musicale, faranno la loro comparsa lasciando letteralmente gli utenti senza fiato.

“1. Foto di scena“, la risposta arriverà con estrema prontezza. “Ah eri tu?“, chiederà un primo fan riferendosi alla presenza dell’attrice nel videoclip. Pronta ad avanzare stavolta con un fittizio, ma verosimile, mitra fra le mani. “Mirko fortunato“, aggiungerà allora, forse con un pizzico d’invida ma con giusta cognizione di causa, l’utente. Difatti, Claudia, dopo la sua interpretazione nella serie distribuita da Netflix, “Generazione 56k“, risulta al momento essere uno dei volti più amati sulla scena italiana.

Nel frattempo farà la sua apparizione anche la seconda istantanea. Soprannominata dalla succitata attrice come “foto di scema“. Un sonoro plauso fra i commenti tesserà così le lodi della sua spontanea ed ironica bellezza in elegante bianco e nero. Infine, e con altrettanta sorpresa, le risa del pubblico virtuale si moltiplicheranno, di minuto in minuto, ma soltanto alla venuta della terza immagine.

L’ultimo scatto prende il titolo di: “foto con Mirko (che non ride alle mie battute)“. Una risoluzione ed un trionfo, come dire? “Meglio di Call of duty!“