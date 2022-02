Muore a novant’anni l’amata attrice Monica Vitti. La sua scomparsa segna irrimediabilmente il mondo del cinema.

Si è spenta oggi una delle attrici più amate in Italia e nel mondo. Monica Vitti ci lascia quest’oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, all’età di novant’anni.

Ad annunciare la triste notizia, pochi minuti fa, è stato Walter Veltroni in un post su Twitter. “‘Roberto Russo, il suo compagno di questi anni“, ha scritto con evidente rammarico il giornalista: “mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto“.

È morta l’attrice Monica Vitti. Aveva 90 anni. +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Monica si spegne a Roma, nella città in cui è nata il 3 novembre 1931. La morte, causata da una lunga malattia con la quale l’attrice conviveva da tempo, è stata confermata pochi istanti fa dall’ultima conferenza stampa tenutasi al “Festival Di Sanremo”. L’indimenticabile bionda musa dalla voce roca e dagli espressivi occhi verdi di Michelangelo Antonioni, nella tetralogia dell’incomunicabilità, riuscì a lasciare il segno sin dai suoi primi studi di recitazione presso L’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Dopo i suoi esordi a teatro, cimentandosi in rappresentazioni di Shakespare e Molière, l’attrice approda nella settima arte. Quando si pensa a Monica Vitti è inevitabile non traslare la propria immagine su una delle più grandi icone del cinema italiano di tutti i tempi. Latente umanità, professionalità ed amore verso il prossimo.

Fra i suoi capolavori, in oltre quarant’anni di versatile carriera dal grande al piccolo schermo e diretta fra tanti da Eduardo De Filippo, si può di certo ricordare il suo ruolo di protagonista al fianco di Alain Delon nel lungometraggio del ’62 de “L’eclisse“. Oppure ne “La notte” con Marcello Mastroianni. Da Ettore Scola, Vittorio De Sica,a Monicelli, Luis Buñuel e Dino Risi, Monica collaborò con moltissimi altri fondamentali esponenti del cinema internazionale.

Al contempo, la pluripremiata attrice non potè che brillare nella commedia al fianco dell’inimitabile Alberto Sordi. La sua regia, in “Io so che tu sai che io so” del ’82 risulta essere ancor oggi, fra questi, uno dei più contemporanei esempi di commedia all’italiana.