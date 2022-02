Sangiovanni, il gesto clamoroso per Giulia Stabile fatto davanti a tutti: sbalorditivo

Sangiovanni lascia tutti a bocca aperta a Sanremo: quello che ha fatto per Giulia Stabile è l’emblema del romanticismo

Sangiovanni e Giulia Stabile sono i giovani e bravissimi artisti che sono esplosi lo scorso anno nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi. Lui cantante che ha scalato le classifiche con successi come “Lady” e “Malibù”, lei la ballerina che ha vinto la scorsa edizione, arrivata ad affiancare Belen e gli altri a “Tu si que vales” e oggi professionista nella scuola della moglie di Costanzo.

I due vivono da circa un anno la loro storia d’amore e da un po’ di tempo hanno deciso di “concedersi” di meno ai riflettori mantenendo il rapporto nella privacy e senza esporsi troppo. Vogliono preservare questo legame speciale ed ecco perché non sempre devono mostrare cosa fanno e dove si trovano, ha detto di recente il cantante. Ma proprio lui ha fatto un gesto clamoroso per la sua Giulia.

Sangiovanni, dettaglio che non passa inosservato: è per Giulia

Sangiovanni è tra i cantanti in gara a Sanremo e la sua esibizione è prevista per questa sera. Per il giovane è il primissimo Festival e all’Ariston porta il suo testo “Farfalle”. C’è grande attesa di vederlo esibirsi su un palco così prestigioso ed i fan hanno l’adrenalina a mille.

Sangio si fa amare anche per i suoi look stravaganti, mai scontati e che di certo non passano inosservati. Per il Green carpet il cantante ha scelto però un outfit piuttosto sobrio rispetto al suo standard ma c’è stato un particolare che ha catturato l’attenzione di tutti.

Se gli abiti non erano appariscenti, giacca verde e pantaloni neri, quello che non è passato inosservato è stato il dettaglio che portava al collo. Una collana dedicata al suo amore, Giulia. Su di essa i ciondoli che compongono il suo nome. Un gesto super romantico che lo ha reso il portatore dell’amore alla prima sfilata per il Festival.

In molti hanno visto in questo gesto di Sangiovanni non solo un omaggio alla sua fidanzata ma anche un modo plateale per dimostrarle tutto il suo amore. Del resto anche lei aveva dato modo di dimostrare quanto sia importante il loro rapporto.

Come? Con un tatuaggio sul braccio con scritto Lady, proprio la canzone che Sangio ha scritto per lei. I due si amano alla follia ed è chiaro a tutti.