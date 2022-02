Dopo la prima puntata del Festival di Sanremo, la televisione e il web non parla d’altro e a “Storie italiane“, qualcuno ha detto la sua su Achille Lauro: delusione?

Il 1 febbraio Amadeus ha aperto le danze con la settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo” che sta facendo discutere la maggior parte di italiani, tra critiche e giudizi negativi e positivi.

Anche a “Storie italiane” nel corso della puntata del 2 febbraio non si è parlato d’altro e Eleonora Daniele ha invitato in studio e in collegamento molti ospiti che hanno detto la loro sull’edizione 2022.

Sanremo 2022, il confronto tra Achille Lauro e i Maneskin

“C’è stata una grande attesa di Achille Lauro ma nessuno mi dice niente?”, chiede la conduttrice di “Storie italiane” ai suoi ospiti. Gli invitati in studio e in collegamento si sono divisi in due parti: da un lato c’è a chi è piaciuto, dall’altro c’è chi è rimasto deluso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sanremo 2022, Fiorello e lo sfogo prima della diretta: “Dove vorrei essere adesso”

Giorgiana Cristalli, giornalista dell’Ansa, in collegamento da Sanremo ha spiegato che la sala stampa ha posizionato l’artista al nono posto. “E’ passato un po’ l’effetto sorpresa” ha affermato. La Daniele allora ha chiesto: “Forse ci si aspetta sempre troppo da lui?”.

La conduttrice ha poi dato la parola a Claudia Rossi del Fatto quotidiano che ha messo a confronto Achille Lauro con i Maneskin, il gruppo musicale più in voga del momento.

“A livello di brano credo si sia autopoverizzato, concedetemi il termine, è praticamente Rolls Royce però peggio – ha affermato – non è una cosa ben riuscita”. Poi ha aggiunto: “Sulla performance c’è una trasgressività spontanea e leggera che entra subito che è quella dei Maneskin e c’è una trasgressività più ragionata che è quella di Achille Lauro”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sanremo 2022”, il duro attacco dell’artista: “Quando sarò io direttore artistico…”

Secondo la giornalista Rossi, il cantante romano sul palco cerca lo show e a volte lo ottiene. Dopo la prima performance, il pubblico non vede l’ora di vederlo all’Ariston insieme a Loredana Bertè con la quale si esibirà nel corso della serata cover.