Sanremo: serata da record, accade la cosa piu bella. Ha vinto Amadeus

Sanremo 2022. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 1° Febbraio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 1° Febbraio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andata in onda la prima puntata della 72esima edizione del “Festival di Sanremo” presentata da Amadeus. Rai Due ha trasmesso il film thriller “211 – Rapina in corso” con Nicolas Cage e Weston Coppola Cage. Su Rai Tre è andato in onda il programma di approfondimento “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer.

Canale 5 ha allietato il suo pubblico con il film commedia “Poveri ma ricchissimi” con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello. Su Italia 1 abbiamo visto la pellicola horror “Noi” con Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss. Su Rete Quattro appuntamento con l’attualità, la politica e la cronaca con “Sempre piu’ fuori dal coro” con Mario Giordano.

Sanremo 2022. Ascolti tv del 1° Febbraio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore di ascolti della serata del 1° Febbraio 2022 è senza nessuna sorpresa la kermesse canora più attesa dell’anno, il “Festival di Sanremo”. Amadeus ha raccolto davanti agli schermi 10.911.000 spettatori pari al 54.7% di share.

Al secondo posto troviamo “Poveri ma ricchissimi” che ha catturato 1.308.000 spettatori con uno share del 5.21%.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “211 – Rapina in corso” – 599.000 spettatori (2.18% di share).

Rai Tre: “#cartabianca” – 747.000 spettatori con il 3.18% di share.

Rete Quattro: “Sempre piu’ fuori dal coro” – 740.000 spettatori pari al 3.57% di share.

Italia 1: “Noi” – 630.000 spettatori pari al 2.41% di share.

Tv8 : “Italia’s Got Talent” – 301.000 spettatori (1.2% di share).

La7: “DiMartedì” – 982.000 spettatori pari al 4.02% di share.

Nove: “Outlander – L’ultimo vichingo” – 203.000 spettatori pari allo 0.8% di share.

L’appuntamento con il Festival di Sanremo si rinnova stasera; ad affiancare Amadeus sarà Lorena Cesarini. Torna l’attualità su Rai Tre con lo storico programma “Chi l’ha visto?” e le inchieste di Federica Sciarelli. La concorrenza risponde su Canale 5 con il film commedia “Un boss in salotto” con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro. Su Italia 1 “Le Iene presentano: Due anni di Covid”.