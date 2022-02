Silvia Toffanin e la rinuncia a tutto: “Pier Silvio ha reagito cosi”

Silvia Toffanin si racconta: in un’intervista per il Fatto Quotidiano, la bellissima conduttrice ha spiegato quanto suo marito, Pier Silvio Berlusconi, l’abbia aiutata in un brutto periodo di sconforto

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, sembrerebbero essere una coppia davvero affiatata: i due, sposati da più di vent’anni, conservano l’amore reciproco che da sempre li lega. Nell’intervista per il Fatto Quotidiano, la splendida conduttrice dichiara di essere davvero fortunata ad avere un marito presente e apprensivo come Berlusconi.

La conduttrice televisiva, parla del dolore per la tragica perdita di sua madre Gemma e del rapporto indissolubile con suo marito. Inoltre, la Toffanin spiega dell’immensa vicinanza che ha avuto Pier Silvio, dopo il triste avvenimento. Dichiarazioni molto importanti, quelle rilasciate dalla donna, la quale ha deciso di aprirsi totalmente, senza filtri.

“L’ho fatto per lei, ma la forza me l’ha data lui”. La dedica di Silvia Toffanin a suo marito

“Quando ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro. Pier Silvio, però, però mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che io andassi in onda”. Queste, sono state le parole dette dalla showgirl televisiva.

Silvia ha poi aggiunto: “Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per poter andare in onda; l’ho fatto per lei, che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio“.

Nel corso dell’intervista, si è parlato anche del suo lavoro, e del successo ottenuto grazie al programma televisivo Verissimo, di cui lei ne è ancora la conduttrice: “Quando ho ereditato Verissimo, era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì, c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione”. Silvia ha poi continuato dicendo che ognuno ha un proprio stile, non paragonabile a quello degli altri.

L’intervista, si chiude con una considerazione fatta da Silvia, la quale ha affermato che se non avesse conosciuto Pier Silvio, al 99,9% non sarebbe riuscita a fare televisione “All’inizio si, mi sono sentita un pò vittima di pregiudizi altrui…ora non più, sono passati vent’anni”.