Thomas Raggi, chi è la sua fidanzata? A Sanremo il chitarrista dei Maneskin esce allo scoperto

Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin beccato nella città dei fiori insieme alla fidanzata. La coppia è uscita allo scoperto.

Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin in questi giorni è stato a Sanremo con il resto della band in quanto super ospiti nella prima punta della kermesse canora dove con “Zitti e buoni” hanno fatto ballare tutti, sia al Teatro Ariston che a casa. Un’esibizione in puro stile rock.

Attualmente tra le principali tendenze social, il gruppo ieri ha fatto sognare con “Coraline” il brano introspettivo che ha lasciato i milioni di spettatori senza fiato. Un periodo d’oro non solo sul piano professionale ma anche personale: proprio in queste ore tutti sono curiosi di saperne di più della fidanzata di Thomas, la coppia proprio in queste ore è uscita allo scoperto.

Thomas, cosa si sa sulla fidanzata? Il web vuole saperne di più

Si chiama Lavinia, ha 23 anni e su Instagram vanta quasi 17 mila followers. Un profilo pubblico dove però non appare alcun riferimento a Thomas. Tuttavia, nelle ultime ore sono usciti allo scoperto: la giovane infatti ha postato tra le storie il momento dell’esibizione della band di fama internazionale, video poi ricondiviso dallo stesso chitarrista.

Non si sa tanto sulla giovane, la coppia ha sempre cercato di mantenere la massima riservatezza sulla loro relazione, al pari del collega Damiano che ha ufficializzato la storia con Giorgia Soleri a distanza di ben quattro anni dall’inizio della relazione.

L’influencer ha appena postato qualche scatto sanremese tra le storie ed un’ora fa ha proposto un outfit accattivante a tema scozzese, Lavinia invece mostra un atteggiamento differente. Da sempre molto riservato, forse più degli altri componenti della band, Thomas per un evento così importante non poteva che richiedere la presenza delle persone più care.

Thomas al pari della fidanzata non è una persona che condivide ogni momento sui social; curiosando il suo profilo – da ben 1,7 milioni di followers – non ha pubblicato nulla circa la sua esperienza sanremese, l’ultima foto risale ormai al 23 novembre 2021. Ormai il mistero è stato svelato: Thomas e Lavinia, paparazzati in un locale nella città dei fiori hanno fatto letteralmente impazzire il web.