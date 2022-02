Wanda Nara di nuovo in crisi con Mauro Icardi e ancora più disinibita sui social. L’outfit per la sessione di fitness è irresistibile: impossibile per il micro top contenere le curve

Nata nel gossip, la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che fin dall’inizio ha attirato l’attenzione del pubblico, sembra essere di nuovo in crisi. Famoso il “triangolo amoroso” che coinvolgeva anche l’ex marito della showgirl argentina, Maxi Lopez, che a sua volta avrebbe ripetutamente tradito la ex moglie.

Quello dell’infedeltà sembrava un capitolo chiuso per la modella, che aveva ritrovato la serenità nel matrimonio con l’attaccante del PSG, con il quale ha costruito una meravigliosa famiglia allargata. Fino alla crisi che li ha travolti nel mese di ottobre, a causa proprio di un tradimento scoperto dalla showgirl.

La denuncia via Instagram, dove Wanda Nara ha da subito espresso il suo rammarico, senza svelare il nome della terza persona coinvolta. Non ci è voluto molto tempo affinchè venisse svelato: China Suarez, attrice argentina molto celebre. Quando la situazione sembrava precipitasse in un divorzio, il sentimento è il mezzo che riesce a riappacificare la famosa coppia, offrendo loro un’altra opportunità.

Wanda Nara si sfoga in palestra: l’outfit esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Ma le mutande dove sono?”. Melissa Satta, effetto “vedo non vedo”. La lingerie striminzita lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

La tempesta tuttavia non sembra essere passata tra Wanda Nara e Mauro Icardi, come si evince dai loro profili Instagram. Prima il calciatore smette di seguire la moglie, poi la modella si mostra senza fede e ancora il marito si cancella da Instagram: tutto fa pensare a un altro grave momento di rottura.

E mentre qualcuno ipotizza sia ancora coinvolta China Suarez, che il calciatore non avrebbe dimenticato, Wanda Nara questa volta si mostra più disinibita che mai. Sfoga l’energia negativa in palestra, così da trasformarla in duro allenamento, condividendo i risultati con i fan sul suo profilo, incantandoli con la sua irresistibile bellezza.

POTREBBE INETERESSARTI ANCHE — > Sanremo 2022, la prima classifica provvisoria: la grande sorpresa

L’outfit è davvero seducente, composto dai leggings attillati e micro top che non può contenere le sue abbondanti curve. La silhouette perfetta della showgirl è un’esplosione di sensualità sul social, come dimostra la reazione dei followers. Oltre 220 mila like nel giro di un paio d’ore e oltre un migliaio di commenti di utenti folgorati dalla sua procace sensualità.