“È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici blocca la diretta: che succede? Attimi di confusione

La nota conduttrice ieri in puntata ha voluto fermare un attimo i giochi destando la preoccupazione dei telespettatori che non sapevano cosa sarebbe accaduto.

Il pubblico da casa conosce bene la grande umanità della padrona di “È sempre mezzogiorno” che si mette sempre in prima linea per raccontare i maggiori fatti di cronaca con la sua indole bonaria ed il cuore aperto e pieno di affetto.

Lo ha fatto anche ieri, bloccando la diretta per alcuni attimi di concitazione in cui i telespettatori non capivano cosa stesse per accadere. Antonella Clerici invece ha voluto semplicemente omaggiare una grande attrice italiana che ci ha lasciato all’età di 90 anni a seguito di una malattia che la inseguiva da anni.

Antonella Clerici addolorata pensa a LEI, addio commosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Ieri è morta Monica Vitti, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli, grandissima attrice italiana classe 1931. La sua dipartita non è stata fatta passare nell’ombra oscurata dal “Festival” che si apprestava ad andare in onda per la seconda serata di gara. Non ha lasciato indifferenti inoltre neppure tanti artisti e personalità dello spettacolo che non si sono tirati indietro dal voler porgere un pensiero commosso in suo ricordo.

Lo ha fatto anche Antonella Clerici che appena appresa la notizia ha subito bloccato la diretta per rivolgere alla Vitti il suo saluto cpersonale, poi replicato anche con un post Instagram:

“Profondamente addolorata e commossa per aver appreso ed annunciato in diretta la triste notizia della scomparsa della grande Monica Vitti”, ha detto la conduttrice visibilmente scossa con gli occhi lucidi.

La proverbiale emotività nel mettere sempre sul piatto la sua fragilità è forse il tratto distintivo che meglio la contraddistingue e che la fa amare dai colleghi della tv e dai fan che la considerano a tutti gli effetti come una di famiglia. Alla Clerici nel saluto alla Vitti si sono aggiunti poi nelle ore successive anche la Bortone, Matano e Amadeus.