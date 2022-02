“La perfezione esiste”, Carolina Stramare tira su il bikini fino al limite della censura: uno spettacolo per cuori forti – FOTO

L’ex vincitrice dell’80esima edizione di Miss Italia, Carolina Stramare anticipa l’estate e il sogno di tutti: una sirena d’amare.

Grande successo via social per Carolina Stramare. La showgirl ed ex vincitrice dell’80esima edizione di Miss Italia ha sbaragliato la concorrenza delle dive Instagram in un singolo scatto.

Una foto da crepacuore che anticipa difatti la bella stagione, tra sole, mare e abbronzatura. Sembra che Carolina abbia lanciato il cosiddetto ‘guanto’ di sfida alle meno ‘docili’ sorelle de ‘Le Donatella’, ma questo è un appunto ancora tutto da verificare.

Innegabile la sua encomiabile bellezza accompagnata da lineamenti sul volto, angelici e perfetti. La modella vigevanese ha ammaliato tutti e continua a farlo davanti alle telecamere social. Nella sua vita privata ha incontrato la sua vera ‘anima gemella’ che condivide con lei i momenti più intimi.

Si tratta di Alessio Falsone, titolare di un punto vendita alimentare e giudicato dai più non corrispondente al fascino e la bellezza travolgente della sua dolce metà

Carolina Stramare, temperatura dell’acqua rovente: il bikini stratosferico in tensione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

“Semplicemente stupenda“, è questo uno degli aggettivi utilizzati durante l’ultima uscita via Instagram ad opera di Carolina Stramare.

La supermodella vigevanese ha lasciato tutti i fan a bocca aperta rendendosi protagonista di una scena solo per cuori forti. Uno spettacolo da arresto cardiaco è ciò che si materializza davanti agli occhi ricchi di stupore dei suoi appassionati, ammaliati da una bellezza senza rivali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Arisa regala attimi di passione, piegata in avanti mostra il davanzale…buonanotte indimenticabile

“La perfezione esiste” eccome recita un altro dei commenti al bacio indirizzati nei confronti di una ‘Venere’ d’amare in tutti i sensi e “le lingue del mondo“.

Carolina emerge dalla superficie d’acqua e mostra orgogliosa, un fisico di marmo, condito da addominali evidenti su tutte le zone del corpo.

Lo spettacolo si completa nel mentre la showgirl tira fin su al limite della censura quel bikini già in tensione di suo, mandando difatti tutti letteralmente al manicomio più totale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Bellezza divina”: Monica Bertini mozzafiato, lo sguardo penetrante manda in tilt i fan. Visione eccezionale – FOTO

E voi, invece cosa ne pensate dell’uscita in clima estate dell’ex Miss Italia? E’ riuscita anche stavolta a coronare i vostri sogni?