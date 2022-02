Costanza Caracciolo stupisce il web, spunta la proposta inattesa: “E se…”

Costanza Caracciolo, sempre molto attiva sui social, ha pubblicato un post in cui ha proposto ai followers una domanda inattesa.

Instagram è un posto meraviglioso: sul noto servizio di rete sociale, le donne dello spettacolo offrono contenuti che lasciano continuamente a bocca aperta gli utenti. Anche l’ex Velina Costanza Caracciolo utilizza al meglio il social network e condivide con frequenza fotografie che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. La nativa di Lentini, inoltre, ama interagire con i suoi seguaci e spesso svela dettagli della sua vita privata.

Alcune volte la 32enne oltrepassa anche i limiti e mette in mostra anche i lati più nascosti del suo fantastico corpo. In questa serata di inizio febbraio, la siciliana ha condiviso uno scatto spettacolare in cui mette in mostra i suoi lineamenti perfetti e la sua bellezza. In didascalia, tuttavia, spunta una proposta che sorprende il mondo del web.

Costanza Caracciolo, spunta la proposta inattesa: “E se..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Matilde Gioli, un fan nota quel dettaglio: “Il piercing è al posto giusto” Via libera agli zoom! – FOTO

La fotografia condivisa quest’oggi dalla Caracciolo sta facendo il pieno di likes: in poco tempo sono già arrivati più di 7mila cuoricini. L’outfit dell’ex Velina fa impazzire i fans: casual e sportiva, con un cappellino a coprire la chioma e un paio di occhiali da sole davvero particolari. Alcuni bottoni saltano completamente e la sua sensualità manda in visibilio gli ammiratori.

“Lato B da star male” Sophie Codegoni è stesa sul letto: curve in mostra da tutte le parti! La FOTO a luci rosse…

La siciliana fai ai followers una proposta alquanto curiosa, postando in didascalia una domanda stupefacente. “E se ci dessi un taglio!?“, si legge. La modella e showgirl ha anche aggiunto alcune emoticon a forma di forbice. Tra i numerosi commenti, non può proprio mancare quello di Sandra Milo. L’attrice esalta le qualità della 32enne: “Non staresti mica male”, ha scritto ricevendo un cuore come risposta. La maggior parte degli utenti, tuttavia, dà un suggerimento ben preciso: il consiglio generale è quello di non tagliarli perché poi ci vorrebbe diverso tempo per farli ricrescere.